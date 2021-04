Des changements "révolutionnaires" à venir pour le Microsoft Store ?

Ce n’est pas un secret : le Microsoft Store sur Windows 10 n’a jamais fonctionné. En toute transparence, qui de vous ouvre en priorité la boutique applicative de Microsoft pour télécharger un logiciel sur son PC ? Franchement, pas moi. Une petite recherche sur Google, et hop, le téléchargement débute en deux ou trois clics. Microsoft veut changer nos habitudes et prévoit de gros changements à venir concernant le Microsoft Store, et cela ne se limite pas à l’esthétique…

Quand on veut télécharger une application sur son mobile, le premier réflexe est d’ouvrir la boutique applicative et de rechercher le logiciel désiré. Tout passe par là (ou presque), mais ce n’est pas du tout le cas sur PC et pour cause : le Microsoft Store est pauvre malgré les années. Il regorge également d’applications non mises à jour ou inutiles et il n’attire pas les développeurs qui sont contraints d’ajouter leur application dans un format imposé par Microsoft et se voir rogner une partie de leurs revenus.

Le Microsoft Store, bientôt une plateforme ouverte ?

Selon Windows Central, Microsoft travaille en ce moment pour « révolutionner » sa boutique applicative. Elle compte évoluer en termes de design, mais il ne s’agirait pas de son principal changement. La firme pourrait choisir de transformer son Store en plateforme ouverte, permettant ainsi aux développeurs d’y ajouter facilement leur application sans devoir utiliser un package spécifique. De plus, ils pourraient gérer bien plus d’aspects indépendamment. On parle de la possibilité d’héberger eux-mêmes leurs fichiers et gérer les mises à jour de manière autonome. La firme ne prendrait donc plus de commissions sur les ventes applicatives, comme c’est le cas actuellement. Les DLC applicatifs pourraient même être complètement externalisés alors que ce n’est pas permis pour le moment.

Si cette information se confirme, le Microsoft Store pourrait donc véritablement devenir le point central du téléchargement applicatif sur Windows. Encore faut-il que les développeurs jouent le jeu, et que les utilisateurs changent leurs habitudes, et ce n’est pas gagné d’avance. Il faut également voir les contraintes techniques : est-ce que les mises à jour en arrière-plan pourraient se faire facilement si ce système était adopté ? Est-ce que le Microsoft Store continuera à être sécurisé ou est-ce que des applications infestées de malwares ne risquent pas de pulluler si le contrôle n’est pas suffisant. Bref, beaucoup de questions sans réponses pour l’instant mais n’oublions pas : il s’agit d’une rumeur et rien ne dit donc qu’elle se confirmera. Windows Central semble pourtant convaincu, et annonce une possible sortie de ce "nouveau Store" à l'automne, en même temps que la mise à jour Sun Valley.