KB5007262 : une grosse mise à jour corrective de Windows 11 est dispo (Insiders)

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de Windows 11 dans les canaux Beta et Release Preview pour les Insiders. Reprise sous le nom KB5007262 sur Windows Update, elle apporte de nombreuses améliorations et correctifs.

Si vous rencontrez des soucis de connexion avec votre imprimante USB sur Windows 11, cette nouvelle mise à jour pourrait bien aider votre PC à les résoudre. En effet, KB5007262 s’attaque à de nombreux bugs puisque Microsoft a indiqué dans son journal de modifications corriger plus de 70 problèmes. De nombreux composants du système sont ainsi patchés : Imprimante, Explorateur de fichiers, contrôle du volume ou encore WSL.

Un autre changement, cette fois-ci mineur, mais que vous remarquiez peut-être régulièrement si votre PC était sujet aux plantages : l’écran bleu a à nouveau changé de couleur. Après avoir testé l’arrière-plan de l’écran de plantage système en noir, Microsoft a écouté les Insiders et a restauré à nouveau la couleur bleue comme sur les précédentes versions de Windows.



Comment télécharger cette nouvelle mise à jour ?

Si vous êtes Insider et avez configuré la réception des mises à jour via le Canal Dev ou Release Preview, vous pouvez dès à présent télécharger cette nouvelle mise à jour. Pour ce faire, rendez-vous sur Windows Update pour rechercher de nouvelles mises à jour. Celle-ci apparaîtra sous le nom : 2021-11 Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5007262). Notez qu’elle n’est pas facultative et s’installera donc automatiquement sur votre PC. D’après le changelog officiel, aucun bug connu ne fait partie de cette nouvelle version.

Voici les améliorations de cette nouvelle mise à jour tels que rapportés par Microsoft :

Nous avons résolu un problème qui affectait la fonctionnalité de l'applet de commande Appx PowerShell sur PowerShell 7.1 et versions ultérieures.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que certains utilisateurs voyaient une boîte de dialogue de message d'erreur « mauvaise image » inattendue au démarrage.

Nous avons corrigé un problème qui entraînait searchindexer . exe pour cesser de répondre lors d'une opération de démontage dans l'environnement de bureau à distance.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l'ouverture du processus SearchFilterHost.exe .

Nous avons ajouté la prise en charge de l'annulation de l'heure d'été pour la République des Fidji pour 2021.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait les appareils dotés de certains processeurs de répondre lorsqu'ils sortaient de l'hibernation.

Nous avons corrigé un problème d'initialisation COM dans wslapi. dll qui pourrait empêcher le processus d'appel de fonctionner.

Nous avons corrigé un problème dans le bus de machine virtuelle Hyper-V (VMBus) qui faisait que la machine virtuelle du sous-système Windows pour Linux (WSL) expire parfois lors de l'attachement de disques. Ce problème empêche également le démarrage de l'utilitaire.

Nous avons corrigé un problème qui affectait la gestion des pannes de l'unité de gestion de la mémoire système (SMMU) après l'hibernation.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait le système de fonctionner après l'activation d'Hyper-V.

Nous avons corrigé un problème qui ne parvenait pas à appliquer automatiquement les objets de stratégie de groupe de la machine au démarrage ou en arrière-plan aux périphériques d'un domaine dotés de certains processeurs.

Nous avons résolu un problème qui entraînait le renvoi d'un échec par l'applet de commande Server Manager. Par conséquent, de nombreuses validations de centres de données définis par logiciel (SDDC) échouent lors de l'installation de fonctionnalités facultatives.

Nous avons ajouté la possibilité de configurer une unité de transmission maximale (MTU) du protocole Internet version 4 (IPv4) inférieure à 576 octets sur une interface.

Nous avons corrigé un problème qui faisait échouer get-winevent , et l'erreur est une InvalidOperationException.

Nous avons corrigé un problème qui rendait incorrectement certaines polices variables.

Nous avons corrigé un problème qui affichait les glyphes sous le mauvais angle lorsque vous utilisez la police Meiryo UI et d'autres polices verticales. Ces polices sont fréquemment utilisées au Japon, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie.

Nous avons ajouté une fonctionnalité pour faciliter certains transferts de données entre navigateurs.

Nous avons corrigé un problème qui se produit lorsqu'une boîte de dialogue s'ouvre dans Internet Explorer.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les scénarios d'automatisation COM d'Internet Explorer.

Nous avons résolu un problème qui empêchait Internet Explorer de fonctionner lorsque vous copiez et collez du texte tout en utilisant l'éditeur de méthode d'entrée (IME).

Nous avons corrigé un problème qui empêchait certaines applications de répondre aux entrées. Ce problème se produit sur les appareils dotés d'un pavé tactile.

Nous avons corrigé un problème de déploiement de clavier tactile qui affecte les contrôles WebView2 dans les applications Windows UI Library 3.0 (WinUI 3).

Nous avons corrigé une fuite de mémoire dans ctfmon.exe qui se produit lorsque vous basculez entre différents clients d'édition.

Nous avons mis à jour le numéro de téléphone pour l'activation de Windows pour les paramètres régionaux qui ont le mauvais numéro de téléphone.

Nous avons corrigé un problème connu qui provoquait les codes d'erreur 0x000006e4, 0x0000007c ou 0x00000709 lors de la connexion à une imprimante distante partagée sur un serveur d'impression Windows.

Nous avons résolu un problème qui affectait les périphériques d'impression USB prenant en charge le protocole d'impression Internet (IPP) sur USB. Ce problème empêche ces périphériques d'impression USB de terminer l'installation.

Nous avons corrigé un problème qui obligeait certains installateurs d'USB Print à signaler qu'ils ne détectent pas l'imprimante après l'avoir branchée.

Nous avons corrigé un problème où la fonctionnalité du système d'exploitation pouvait être redirigée de manière incorrecte lorsque des liens microsoft-edge: sont invoqués.

Nous avons corrigé un problème dans le système audio Windows qui pouvait entraîner l' arrêt du processus audiodg.exe , ce qui entraîne une perte temporaire de l'audio.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait les machines virtuelles SDN (Software-Defined Networking) de fonctionner lorsque vous configurez la limitation de bande passante VPN GRE (Generic Routing Encapsulation).

Nous avons corrigé un problème qui pouvait entraîner la valeur de retour de GetCommandLineA() en minuscules dans certains scénarios de développement.

Nous avons corrigé un problème de mise à jour du jeton d'actualisation principal (PRT) qui se produit lorsque les utilisateurs VPN se connectent à l'aide de Windows Hello for Business lorsque la connexion VPN est hors ligne. Les utilisateurs reçoivent des invites d'authentification inattendues pour les ressources en ligne configurées pour la fréquence de connexion des utilisateurs (SIF) dans Azure Active Directory-Conditional Access .

Nous avons ajouté le message qui indique que la politique d'une organisation gère les paramètres de confidentialité de l'emplacement de l'utilisateur. Ce message s'affiche lorsque les paramètres de confidentialité sont contrôlés par la stratégie de groupe documentée dans Gérer les connexions des composants du système d'exploitation Windows 10 et Windows 11 aux services Microsoft .

Nous avons corrigé un problème qui affecte le fournisseur d'informations d'identification Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) et empêche l'affichage de la zone de saisie du code PIN.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que Windows Defender Application Control comparait de manière incorrecte deux numéros de version de fichier.

Nous avons amélioré la capacité de Microsoft Defender for Endpoint à identifier et à intercepter les ransomwares et les attaques avancées.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait entraîner le démarrage de Windows Mixed Reality lorsque vous mettez un casque. Ce problème se produit même lorsque vous avez désactivé l'option « Démarrer le portail de réalité mixte lorsque le capteur de présence de mon casque détecte que je le porte ».

Nous avons corrigé un problème de distorsion audio qui affecte les périphériques Xbox One et Xbox Series Audio et se produit lorsque vous les utilisez avec un son spatial.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait la touche AltGr de fonctionner si un client de bureau à distance était en cours d'exécution ou si RemoteApp était déconnecté.

Nous avons corrigé un problème qui faisait disparaître par intermittence le bouton d'édition et l'icône de la batterie dans les paramètres rapides.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le bouton Focus Assist dans la zone de notification et nous avons fourni un nom accessible pour les lecteurs d'écran.

Nous avons mis à jour plusieurs aspects des emoji Windows. Dans le cadre d'un travail itératif et continu, nous avons apporté les améliorations suivantes pour cette version : Mise à jour de tous les emoji de la police Segoe UI Emoji vers le style emoji Fluent 2D Prise en charge incluse pour Emoji 13.1, qui : Mise à jour du dictionnaire emoji Ajout de la possibilité de rechercher Emoji 13.1 dans toutes les langues prises en charge Mise à jour du panneau Emoji et plus afin que vous puissiez entrer des emoji dans vos applications