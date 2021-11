Un correctif débarque pour le bug d'ouverture des applications (Insider)

La semaine passée, je vous parlais d’un nouveau bug qui pouvait survenir lors de la mise à jour ou la réparation d’applications sur Windows 10 et Windows 11. Celui-ci est en passe d’être résolu. Un correctif vient en effet d’être déployé auprès des Insiders. Il sera prochainement disponible pour tous les utilisateurs.

Le 12 novembre dernier, Microsoft déployait son traditionnel Patch Tuesday qui apportait une longue liste de correctifs à Windows 10 et Windows 11. Malheureusement, celui-ci a également provoqué un bug assez gênant puisque certaines applications comme l’antivirus Kaspersky pouvaient ne plus être fonctionnelles après avoir été mises à jour. Ce bug touche les applications installées à l’aide de Microsoft Installer (MSI) et survient lorsque ces applications sont mises à jour ou sont réparées. Microsoft vient aujourd’hui de lancer un correctif auprès des Insiders. Voici le changelog :

Nous avons corrigé un problème connu qui pouvait empêcher les applications, telles que les applications Kaspersky, de s'ouvrir après avoir tenté de réparer ou de mettre à jour les applications à l'aide de Microsoft Installer (MSI).

Comment télécharger cette mise à jour ?

Le correctif, repris sous le nom KB5007262 (Build 22000.348), est pour l’instant uniquement disponible auprès des Insiders ayant rejoint les canaux Beta ou Release Preview. Microsoft n’a pas encore donné de date de déploiement pour le grand public, mais on imagine qu’il faudra attendre très peu de temps pour voir la mise à jour débarquer. En attendant, si vous êtes touché par ce bug et cherchez une solution de contournement, vous pouvez tout simplement désinstaller l’application concernée puis la réinstaller pour qu’elle soit à nouveau fonctionnelle.