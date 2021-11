Le nouveau Media Player pour Windows 11 est disponible en Preview dès maintenant

Microsoft vient de commencer à déployer son nouveau Media Player pour Windows 11. L'application ne peut pour l’instant être téléchargée que par les Insiders dans le canal de développement et arrivera un peu plus tard pour le grand public. Elle remplacera à termes l’application Groove Music.

Les rumeurs disaient donc vrai : un nouveau lecteur de médias pour Windows 11 était bien en développement. Avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft a retravaillé de nombreuses applications. Après Paint ou encore le Microsoft Store, place aujourd’hui à un nouveau Media Player pour Windows 11. Cette nouvelle mouture est destinée tant pour la lecture de vidéos que de contenus audios.

« Nous avons conçu le nouveau Media Player pour rendre l'écoute et le visionnage de votre contenu multimédia plus agréables sur Windows 11, et nous sommes vraiment ravis de vous le présenter ! Media Player présente magnifiquement vos collections de musique et de vidéos locales et complète la nouvelle apparence de Windows 11. »

Media Player sera donc l’application phare pour lire ses contenus audios et vidéos stockés localement sur son PC sous Windows 11. Microsoft l’a doté de nouvelles fonctionnalités comme les pochettes d’album et des « images d’artistes riches » qui seront notamment visibles dans le lecteur en mode plein écran ou en mode mini. La firme a également ajouté des raccourcis clavier et des améliorations axées sur l’accessibilité.



Media Player est destiné à remplacer par la suite Groove Music qui existe depuis la sortie de Windows 10 en 2015. Si vous utilisiez cette application, votre bibliothèque sera automatiquement migrée vers la nouvelle application. Notez que l’ancienne application Windows Media Player coexistera pour le moment avec cette nouvelle application. On ne sait pas, à termes, si elle sera supprimée. On se pose également la question sur l'avenir de l'application Films & TV.



« Au cœur de Media Player se trouve une bibliothèque musicale complète qui vous permet de parcourir et de lire rapidement de la musique, ainsi que de créer et de gérer des listes de lecture. Si votre collection de musique est dans Groove Music aujourd'hui, votre bibliothèque et vos listes de lecture migreront automatiquement vers cette nouvelle expérience. La mise à jour du nouveau Media Player remplacera l'application Groove Music. »

Pour l’instant, Media Player ne peut être télécharger que par les Insiders dans le canal de développement. Microsoft a déjà indiqué être au courant de plusieurs problèmes qui concernent notamment la lecture de contenus stockés sur le réseau. Plusieurs bugs dans l’interface ont également été recensés. La firme travaille pour corriger ces problèmes pour une disponibilité de son application pour le grand public, probablement dans les prochains semaines. Microsoft n’a pour l’instant pas encore communiqué la date de sortie de son application pour tous les utilisateurs.