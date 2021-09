Déplacer la barre des tâches sur Windows 11 : une fonctionnalité très demandée !

Windows 11 arrive ce 5 octobre et sa barre des tâches repensée fait grincer les dents de certains utilisateurs. En effet, comme on peut le voir dans le Hub de commentaires, une application destinée aux Insiders qui permet de faire remonter des bugs et suggestions à Microsoft, la nouvelle barre des tâches ne fait pas que des heureux. Une fonctionnalité largement utilisée sur de précédentes versions de Windows manque en effet à l’appel : la possibilité de déplacer la barre des tâches sur l’un des quatre côtés de l’écran.

La barre des tâches à droite de l'écran, ce n'est pas pour maintenant...

Personnellement, la barre des tâches en bas de l’écran me convient très bien. Cependant, certains utilisateurs avaient pris l’habitude de placer celle-ci sur le côté gauche, droit voire même en haut de leur écran. Sur de précédentes éditions du système dont Windows 10, il était facilement possible de déplacer cette barre des tâches sur l’un des côtés de l’écran. Malheureusement, Microsoft a retiré cette possibilité avec Windows 11.

Sur le Feedback Hub, un utilisateur a demandé à Microsoft de restaurer cette possibilité et cette suggestion a déjà recueilli plus de 20.000 votes. Malheureusement, la firme ne semble pas prête à concéder à cette requête puisqu’elle s’est contentée de poster une réponse générique qui ne semble d’ailleurs pas calmer les fervents défenseurs de cette fonctionnalité :



Nous continuerons à faire évoluer Windows 11 et ses fonctionnalités grâce aux commentaires comme celui-ci, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires !

... mais Microsoft écoute les requêtes !

Notons toutefois que même si les suggestions ne sont pas toutes prises en compte par Microsoft, certaines aboutissent. Une autre suggestion avait été postée afin que Microsoft remette la possibilité de glisser / déposer des fichiers sur l’icône de l’Explorateur de Fichiers dans la barre des tâches. La firme semble travailler sur ce point puisqu’elle est en cours de développement sur la build 22458 de Windows 11. N'hésitez donc pas à créer un sujet et/ou voter si vous aimeriez voir ou revoir d'autres fonctionnalités à l'avenir !