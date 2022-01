KB5008353 : une nouvelle mise à jour de Windows 11 est dispo

Microsoft vient de déployer la mise à jour KB5008353 pour les PC sous Windows 11. L’installation de cette mise à jour est optionnelle donc si vous souhaitez profiter de ses nombreux correctifs et améliorations, il faudra l’installer manuellement.

Après une semaine de test auprès des Insiders, Microsoft rend disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 la mise à jour KB5008353. Celle-ci apporte une petite fonctionnalité : une toute nouvelle page dans les Paramètres pour gérer ses abonnements Microsoft. Vous la trouverez dans Paramètres > Comptes > Votre compte Microsoft. Elle vous permettra de gérer en quelques clics votre compte Microsoft et vos abonnements comme Microsoft 365 par exemple.

KB5008353 apporte également un grand nombre de correctifs non liés à la sécurité. Parmi ceux-ci, la résolution de problèmes de Bluetooth, audio ou de HDR que pouvaient rencontrer certains utilisateurs avec leur PC. Un autre petit bug qui pouvait afficher les applications inactives en surbrillance dans la barre des tâches ou encore l’icône de volume marquée comme désactivée alors que ce n’était pas le cas a également été résolu. Voici, en détails le changelog partagé par Microsoft au sujet de cette mise à jour :

Met à jour un problème qui empêche le service audio de répondre sur certains appareils prenant en charge l'audio Bluetooth avec accélération matérielle.

Met à jour un problème qui affecte les icônes des applications lorsque les applications ne sont pas en cours d'exécution. Dans la barre des tâches, ces icônes peuvent s'afficher aussi actives que si les applications étaient en cours d'exécution.

Ajoute une nouvelle page Votre compte Microsoft à la catégorie Comptes dans les paramètres Windows pour les éditions Familiale et Professionnelle.

Met à jour un problème qui affiche à tort l'icône de volume dans la barre des tâches comme étant en sourdine.

Met à jour un problème qui empêche un appareil de fonctionner lorsqu'il est connecté à plusieurs écrans.

Met à jour un problème qui affecte la fonction de masquage automatique de la barre des tâches. La barre des tâches peut ne pas s'afficher de manière fiable lorsque vous survolez l'affichage principal ou secondaire.

Met à jour un problème qui pourrait empêcher les icônes d'apparaître sur la barre des tâches d'un affichage secondaire.

Améliore la luminosité automatique pour fournir une meilleure réponse dans des conditions de faible luminosité sur tous les systèmes pris en charge.

Met à jour l'heure d'été pour commencer en février 2022 au lieu de mars 2022 en Jordanie.

Ajoute la fonctionnalité HelpWith, qui utilise les technologies Microsoft Bing pour suggérer des rubriques d'aide pertinentes pour chaque page Paramètres.

Met à jour un problème qui affiche les pourcentages de batterie obsolètes pour les appareils Bluetooth connectés sur la page Bluetooth et autres appareils dans Paramètres.

Met à jour un problème connu qui peut empêcher certains programmes d'édition d'images de restituer correctement les couleurs sur certains écrans à plage dynamique élevée (HDR). Cela affecte fréquemment les couleurs blanches qui peuvent s'afficher en jaune vif ou dans d'autres couleurs.

Comment installer cette mise à jour ?

Comme je vous l’indiquais, cette mise à jour est optionnelle. Pour pouvoir l’installer sur votre PC et profiter immédiatement de ses nouveautés, vous devrez donc l’installer manuellement. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres > Windows Update et cliquez sur le bouton de recherche de nouvelles mises à jour. Après quelques instants, la mise à jour KB5008353 devrait vous être proposée. Elle ne s’installera qu’en quelques minutes et sera appliquée à votre PC dès son redémarrage. A noter que tous les correctifs seront inclus dans le Patch Tuesday du mois prochain.