Problème de performances dans les jeux? Microsoft publie un correctif à distance

Nous en parlions la semaine dernière : la mise à jour KB5001330 semble avoir introduit plusieurs bugs auprès de certains utilisateurs de Windows 10. La firme a aujourd’hui confirmé une partie de ces problèmes et a corrigé à distance la majorité de ces problèmes sans publier de mise à jour.

Plusieurs utilisateurs se sont plaints de chute de FPS dans les jeux depuis l’installation d’une mise à jour récente de Windows 10. On pensait tout d’abord que ces problèmes avaient été introduits avec la mise à jour KB5001330, mais ils sont apparus en premier lieu après publication de KB5000842, une mise à jour optionnelle publiée fin mars. Le Patch Tuesday intégrant ces modifications, il était forcément concerné par les mêmes problèmes. Voilà ce qu’a indiqué Microsoft à ce sujet :

« Un petit sous-ensemble d'utilisateurs a signalé des performances inférieures aux attentes dans les jeux après l'installation de KB5000842 ou des mises à jour ultérieures. La plupart des utilisateurs concernés par ce problème exécutent des jeux en mode plein écran ou en mode fenêtré sans bordure et utilisent au moins deux moniteurs »

Une restauration à distance pour corriger des problèmes connus

Microsoft a désormais résolu ce problème de stabilité dans les jeux grâce à une nouvelle fonctionnalité qui permet de rapidement ramener un appareil à un état stable si un problème survient après une mise à jour Windows. Elle se nomme Known Issue Rollback (KIR) et permet tout simplement de restaurer les problèmes connus non liés à la sécurité à distance.

Aucune mise à jour ne doit donc être installée manuellement via Windows Update pour bénéficier des correctifs : tout se passe à distance. Microsoft a simplement besoin de changer la configuration dans le cloud pour corriger les problèmes. Un délai de 24h est nécessaire pour que la modification se propage à tous les utilisateurs et un redémarrage du PC peut parfois accélérer le processus.

Si vous étiez confronté à des problèmes de performances dans les jeux (c’était le cas pour moi dans Age of Empire III DE), les problèmes devraient donc être résolus à l’heure où j’écris ces lignes. Si ce la n’est pas encore le cas pour vous, un petit redémarrage de votre PC et tout devrait rentrer dans l’ordre ! Pratique cette nouvelle capacité de restauration ! =)