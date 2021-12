Votre PC ne chargera bientôt plus à 115% sur Windows 11 !

Votre PC indique régulièrement être chargé à plus de 100% depuis que vous avez installé Windows 11 ? Désolé pour vous, l’autonomie de votre PC n’est pas meilleure pour autant ! Il s’agit d’un bug que Microsoft va corriger dans une prochaine mise à jour.

En novembre dernier, plusieurs utilisateurs ont été touchés par un message assez insolite dans la barre des tâches de Windows 11. En effet, leur PC portable ou leur tablette pouvait indiquait que la charge de la batterie dépassait les 100% ! Inutile de croire que la batterie avait miraculeusement gagné en capacité, il s’agissait tout simplement d’un bug qui causait une mauvaise évaluation de l’autonomie restante par Windows.





Depuis lors, on n’avait plus beaucoup entendu parler de ce bug mais il était toujours bel et bien présent en témoigne des messages récents sur Reddit. Si Windows 11 indique parfois que votre PC est chargé à 115%, cela devrait prochainement disparaître puisqu’un correctif a été publié dans la build 22523, en témoigne le changelog :

« L'info-bulle de l'icône de la batterie ne devrait plus afficher de manière inattendue un pourcentage supérieur à 100 »

La build 22523 de Windows 11 est pour l’instant distribuée auprès des Insiders dans le canal de développement. Cependant, elle n’est pas liée à une version spécifique de Windows donc ce correctif pourrait bien débarquer en janvier prochain lors du prochain Patch Tuesday.

Comme je vous en parlais dans un article précédent, la build 22523 apporte également un changement majeur au sein de Windows 11 : la transition de la désinstallation des applications du Panneau de configuration vers l’application Paramètres. Allez, encore quelques efforts et le vieillissant Panneau pourra enfin disparaître de Windows 11 !