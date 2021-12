Le Snapdragon 8cx Gen 3 va-t-il enfin lancer Windows 11 sur ARM ?

Après avoir été repéré il y a quelques semaines sur GeekBench, le nouveau processeur de Qualcomm destiné aux PC ARM vient d’être officialisé. Il se nomme Snapdragon 8cx Gen 3 et promet de bien meilleures performances. Son petit frère, plus abordable, a également été présenté par le constructeur et est baptisé Sandragpon 7c+ Gen 3.



Snadragpon 8cx Gen 3, pour les appareils haut de gamme

Qualcomm élargit sa gamme de processeurs ARM pour PC en dévoilant deux nouveaux processeurs. Commençons tout d’abord par le Snapdragon 8cx de troisième génération, un processeur destiné aux appareils Premium gravé en 5nm. D’après le constructeur de puces, sa nouvelle mouture profite de bien meilleures performances que la génération précédente : en multi-thread, on parle carrément de 85% de gain pour des performances globales améliorées de 57%. Les performances graphiques sont également en hausse de 60%.

Le constructeur promet également une bien meilleure autonomie pour les appareils équipés de son nouveau processeur en annonçant jusqu’à 25 heures sur une seule charge . Bien entendu, cela reste purement théorique puisque tout dépend de la capacité de la batterie et de l’écran embarqué sur le PC. Le Snapdragon 8cx de troisième génération prend également en charge la 4G, la 5G et le WiFi 6 et offre des améliorations concernant l’intelligence artificielle. On imagine qu’on devrait retrouver ce processeur sur la prochaine Surface Pro X de Microsoft sous Windows 11 ARM.



Snadragpon 7c+ Gen 3 pour les PC à bas prix

Qualcomm a également présenté une nouvelle puce pour les PC portable d’entée des gamme baptisée Snadragpon 7c + Gen 3. Elle serait plus rapide de 70% que son prédécesseur selon le constructeur et supporte également la 5G et le WiFi 6. On pourrait par exemple la retrouver sur des appareils low-cost comme ceux destinés au secteur de l’éducation. Rappelons que Microsoft a présenté le mois dernier Windows 11 SE, une version de son système d’exploitation destinée aux écoles pour mieux concurrencer les Chromebook.