KB5012643 / KB5011831 : nouvelle mise à jour dispo pour Windows 11 / 10

Microsoft vient de libérer de nouvelles mises à jour de Windows pour le grand public. La première, baptisée KB5012643, concerne Windows 11 et l’autre, nommée KB5011831 concerne Windows 10. Ces deux mises à jour ont un changelog pratiquement identique. Voyons cela en détails.

Après avoir testé durant une bonne dizaine de jours une nouvelle mise à jour auprès des Insiders, Microsoft franchit le cap et la déploie auprès de tous les utilisateurs. Que vous soyez sous Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez donc la récupérer dès à présent pour profiter de ses améliorations. Seul le nom change puisqu’elle est distribuée sous le nom KB5011831 sur l’ancien système d’exploitation et KB5012643 sur le nouveau. La mise à jour étant facultative, il faudra vous rendre dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et rechercher manuellement la mise à jour pour pouvoir la télécharger. Notez qu’elle sera intégrée dans le prochain Patch Tuesday du mois de mai.

Les améliorations de KB5012643 & KB5011831

Alors, quoi de neuf avec cette mise à jour ? Eh bien de petites améliorations comme l’ajout de température au-dessus de l’icône météo dans la barre des tâches, ainsi que de nombreux correctifs et améliorations mineures. Microsoft corrige notamment un bug qui pouvait occasionner un mauvais emplacement des sous-titres ou encore l’impossibilité d’utiliser les contrôles de fenêtre avec certaines applications (agrandir et réduire).

Voici le changelog complet de cette mise à jour tel que partagé par Microsoft sur son site officiel :