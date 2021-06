Windows 10: le déploiement automatique de la version 21H1 débute sur certains PC

Si vous utilisez actuellement la version 2004 de Windows 10 sur votre PC, vous pourriez prochainement recevoir la version 21H1 automatiquement.



Microsoft avait déployé en mai 2020 la version 2004 de Windows 10. Cette version majeure du système qui apportait un certain nombre de nouveautés sera obsolète d’ici la fin de l’année. Concrètement, après cette date, plus aucune mise à jour mensuelle de sécurité ne sera distribuée sur cette version. Il est donc important de rester à jour. Microsoft prend les devants et commence déjà à pousser la version 21H1 de manière automatique sur les PC actuellement dotés de la version 2004 :

« Nous avons commencé la première phase de notre déploiement de formation à l'apprentissage automatique (ML), en ciblant les appareils sous Windows 10, version 2004 pour mettre à jour automatiquement vers Windows 10, version 21H1. Nous continuerons à former notre machine learning à travers toutes les phases pour déployer intelligemment les nouvelles versions de Windows 10 et offrir une expérience de mise à jour fluide. »

Comme la firme l’indique, le déploiement automatique est très limité pour le moment puisque la première phase vise à détecter les éventuelles incompatibilités. Rappelons que le nombre de combinaisons matérielles et logicielles se compte par millions et que des bugs encore inconnus restent possibles avec certaines configurations. C'est pour cette raison que Microsoft joue la prudence et ne déploie pas automatiquement les mises à jour de fonctionnalité dès leur sortie. Au fil des semaines, la firme mettra à disposition la mise à jour sur davantage de machines. Pour rappel, il est déjà possible d’installer la version 21H1 sur votre PC mais le processus d’installation est manuel comme je vous l’expliquais dans cet article.