KB5014699 pour Windows 10 : la mise à jour de juin est dispo !

Chaque mois, Microsoft nous propose une mise à jour cumulative reprenant correctifs de sécurité et améliorations mineures… Nous y sommes ! Le patch Tuesday de juin est désormais disponible pour toutes les versions prises en charge de Windows. Commençons par Windows 10 ; c’est par ici pour Windows 11.

Si vous utilisez Windows 10 sur votre PC et exécutez l’une des deux versions actuellement prises en charge, vous pouvez dès à présent récupérer le Patch Tuesday du mois de juin. Avec cette mise à jour, aucune nouvelle fonctionnalité n’est présente. En revanche, vous profiterez des derniers correctifs de sécurité et corrections de bugs. Le patch reprend également les améliorations de la mise à jour facultative KB5014023 publiée le mois dernier.

KB5014699 pour Windows 10 : quoi de neuf ?

Voici le changelog que Microsoft a publié au sujet de la mise à jour KB5014699. Pour rappel, elle est uniquement disponible pour les versions 21H1 et 21H2 de Windows 10 :

Cette mise à jour de sécurité inclut des améliorations qui faisaient partie de la mise à jour KB5014023

Corrige une vulnérabilité d'élévation de privilèges (EOP) sous CVE-2022-30154 pour le service d' agent de cliché instantané du serveur de fichiers Microsoft . Pour devenir protégé et fonctionnel, vous devez installer la mise à jour Windows du 14 juin 2022 ou ultérieure sur le serveur d'applications et le serveur de fichiers. Le serveur d'applications exécute l'application prenant en charge le service VSS (Volume Shadow Copy Service) qui stocke les données sur le serveur distant Message BlockPartages 3.0 (ou supérieur) sur un serveur de fichiers. Le serveur de fichiers héberge les partages de fichiers. Si vous n'installez pas la mise à jour sur les deux rôles de machine, les opérations de sauvegarde effectuées par les applications, qui fonctionnaient auparavant, peuvent échouer. Pour de tels scénarios d'échec, le service Microsoft File Server Shadow Copy Agent consignera l'événement FileShareShadowCopyAgent 1013 sur le serveur de fichiers. Pour plus d'informations, consultez KB5015527 .

Comment installer KB5014699 sur votre PC ?

Pour installer le Patch Tuesday de juin sur votre PC, rien de plus simple puisqu’il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC > Mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquer sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Celle-ci apparaîtra sous le nom : 2022-06 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5014699). Quelques minutes seront nécessaires pour son installation et la mise à jour sera appliquée directement après le redémarrage de votre machine. Bon téléchargement !