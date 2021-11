Windows 10, version 21H1 : la mise à jour est disponible sur tous les PC

Windows 11 occupe tous les regards mais ce n’est pas pour autant que Windows 10 est oublié. Microsoft va désormais déployer la version 21H1 à davantage d’utilisateurs qui exécutent une ancienne version du système d’exploitation.

Actuellement, trois versions grand public de Windows 10 sont supportées par Microsoft : les versions 2004, 20H2 et 21H1. La version 2004 de Windows 10 arrivera prochainement à expiration puisqu’à compter du 14 décembre prochain, cette version du système d’exploitation ne sera plus supportée par Microsoft. De son côté, la version 20H2 de Windows 10 qui est disponible depuis l’automne dernier arrive à expiration en mai 2022. A compter d’aujourd’hui, tous les utilisateurs dont le PC tourne sur l’une de ces versions pourront télécharger la version 21H1 de Windows 10 :

« Windows 10, version 21H1 est conçu pour un déploiement étendu. Comme toujours, nous vous recommandons de mettre à jour vos appareils vers la dernière version de Windows 10 dès que possible pour vous assurer de pouvoir profiter des dernières fonctionnalités et des protections avancées contre les dernières menaces de sécurité. »

Concrètement, tous les utilisateurs pourront donc installer la version 21H1 sur leur PC via Windows Update puisqu’il n’existe plus aucune restriction de disponibilité. De plus, les PC qui tournent sur une ancienne version de Windows 10 commenceront à recevoir automatiquement la mise à jour vers la version 21H1 sans besoin de rechercher manuellement de nouvelles mises à jour via Windows Update. Je vous renvoie vers cet article si vous souhaitez en apprendre plus sur ce qu’apporte cette mise à jour.

Notez que Microsoft se prépare également à publier une autre version de Windows 10 reprise sous le nom 21H2. Elle sera distribuée dans le courant du mois de novembre pour tous ceux qui recherchent manuellement les mises à jour et qui ne peuvent pas migrer vers Windows 11 à cause d’un matériel trop ancien. Pour en apprendre davantage sur la version 21H2 de Windows 10, je vous renvoie vers cet article.