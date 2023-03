Windows 11 : la build 22621.1483 débarque pour les Insiders

Si vous faites partie des Insiders et avez configuré la réception des mises à jour via le canal Release Preview, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle build. Reprise sous le numéro 22621.1483, elle apporte plusieurs améliorations et nouveautés, ainsi que des correctifs. Voici ses améliorations telles que décrites sur le blog officiel Windows :



Nouveau! Cette mise à jour introduit les notifications pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer. Ceci n'est disponible que pour un petit public en ce moment. Il se déploiera plus largement dans les mois à venir. Certains appareils peuvent remarquer des traitements visuels différents lorsque nous recueillons des commentaires. Voir l'exemple ci-dessous.