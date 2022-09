​KB5017383 : une nouvelle mise à jour de Windows 11 est dispo

MAJ 20/09 : la mise à jour est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11.

Si vous êtes Insider et avez configuré la réception des mises à jour dans le canal Release Preview, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle update. Il s’agit de la mise à jour KB5017383. Voyons ce qu’elle apporte au système d’exploitation.



Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 11, pour l’instant réservée aux Insiders dans le canal Release Preview. Elle est reprise sous le nom KB5017383 et nul doute qu’elle débarquera dans les prochains jours pour les utilisateurs « classiques » du système d’exploitation. On imagine également qu’elle sera intégrée au prochain Patch Tuesday prévu pour le second mardi d’octobre.

Pour télécharger cette mise à jour, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Bien entendu, il faut également avoir configuré le canal RP dans les Paramètres du programme Insider. Comme pour chaque mise à jour cumulative, KB5017383 se concentre avant tout sur les correctifs bien que deux petites nouveautés fassent également partie du lot. Voici ci-dessous le changelog de cette update tel que repris par Microsoft sur le blog Insider.

KB5017383 : quoi de neuf avant cette mise à jour ?