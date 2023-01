KB5019275 : une nouvelle mise à jour de Windows 10 est dispo

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour Windows 10. Reprise sous le nom KB5019275, elle apporte quelques améliorations notamment pour les utilisateurs de OneDrive ainsi que des correctifs.

Quoi de neuf avec KB5019275 avec Windows 10?

Voici les principales nouveautés de cette mise à jour telles que décrites dans le changelog publié par Microsoft :

Nouveau! Cette mise à jour affiche les alertes de stockage pour les abonnés Microsoft OneDrive sur la page Systèmes de l'application Paramètres. Les alertes apparaissent lorsque vous approchez de votre limite de stockage. Vous pouvez également gérer votre stockage et acheter du stockage supplémentaire, si nécessaire.

Cette mise à jour résout un problème susceptible d'affecter les actualités et les centres d'intérêt. Il peut clignoter dans la barre des tâches et l'explorateur de fichiers peut cesser de répondre.

Notez que KB5019275 est optionnelle et ne sera donc pas téléchargée automatiquement sur votre PC. Si vous souhaitez profiter de ses changements, il faudra donc vous rendre dans les Paramètres de votre appareil > Mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Elle vous sera ensuite proposée et il suffira de quelques minutes pour l’installer.

Les mises à jour optionnelles de Windows 10, c’est bientôt fini !

Microsoft a également profité de cette mise à jour pour apporter une précision importante concernant la continuité des mises à jour de Windows 10 :

Après mars 2023, il n'y a plus de versions préliminaires facultatives non liées à la sécurité pour les éditions prises en charge de Windows 10, version 20H2 et Windows 10, version 21H2. Seules les mises à jour de sécurité mensuelles cumulatives (appelées « B » ou mise à jour du mardi) continueront pour ces versions. Windows 10, version 22H2 continuera de recevoir des versions de sécurité et facultatives.