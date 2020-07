Netmarketshare : Edge progresse... mais pas aussi vite que Chrome !

Comme chaque mois, Netmarketshare publie différentes statistiques dont la part de marché des systèmes d’exploitation et des navigateurs Web. Ce mois-ci ne fait pas exception et on constate que Windows 10 continue sa lente progression… tout comme Google Chrome qui vient pour la première fois de dépasser 70% de parts de marché.

Windows 10, bientôt installé sur 60% des PC

Selon le rapport du mois dernier, Windows 10 équipe désormais 58,93% des PC dans le monde. La progression est lente et constante puisque, le mois dernier, le dernier système d’exploitation de Microsoft occupait 57,83% de part de marché. Windows 7, quant à lui, continue à être abandonné par les utilisateurs depuis la fin de son support en janvier dernier. Cependant, il recense encore 23,35% de part de marché (contre 24,28% le mois précédent).

D’une manière plus globale, Windows est toujours le système le plus utilisé sur PC avec 86,69% de part de marché, largement devant MacOS et Linux qui totalisent respectivement 9,22% et 3,61%. Si on se penche sur les statistiques des années précédentes, ces chiffres évoluent finalement peu. Apple réussira-t-il à renverser la tendance avec l'arrivée de ses premiers Mac sous ARM ?

Microsoft Edge progresse, mais moins rapidement que Google Chrome

En ce début d’année, Microsoft a sorti son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium. Depuis le mois de mai, il est même proposé en tant que mise à jour automatique sur les PC et s’invite sur la barre des tâches afin de susciter l’intérêt des utilisateurs. La stratégie de Microsoft semble payante puisque son navigateur continue à grappiller quelques parts de marché… mais pas à Google Chrome.

Par rapport au mois dernier, Edge enregistre en effet 8,07% de part de marché (+0.21), contre 70,19% pour Chrome (+0,38). Le navigateur de Google signe d’ailleurs un score historique puisqu’il dépasse pour la première fois les 70%. Firefox conserve sa troisième place avec 7,58% de part de maché, progressant également de 0.35 points.