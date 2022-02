Windows 11 : amélioration de l'interface pour les appareils tactiles (Insiders)

Après la mise à jour très conséquente de Windows 11 pour les Insiders jeudi dernier, Microsoft publie une nouvelle mise à jour cette semaine. Au menu : de nombreux correctifs mais également plusieurs améliorations de l’interface, notamment pour les appareils disposant d’écran tactile comme les tablettes Surface.

Une nouvelle version pour les Insiders a été déployée cette nuit et elle porte le numéro de build 22563. Disponible uniquement dans le canal de développement, elle permet notamment d’améliorer l’affichage pour les tablettes Windows ainsi que les appareils deux-en un. A travers cette mise à jour, Microsoft améliore également l’affichage des widgets dynamiques pour une meilleure compréhension par les utilisateurs. Enfin, d’autres petites améliorations sont également présentes comme le navigateur Edge qui obtient un affichage optimisé dans la vue « Snap » afin d’afficher chaque onglet de manière indépendant. Voici, les nouveautés en détails telles que décrites dans le changelog de Microsoft.

Quoi de neuf dans la version 22563 ?

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

Nous introduisons un nouvel état de la barre des tâches spécialement conçu pour vous permettre de vous sentir plus en confiance et à l'aise lorsque vous utilisez votre appareil comme une tablette. Votre barre des tâches passera automatiquement à cette version optimisée lorsque vous déconnecterez ou replierez le clavier de votre appareil 2-en-1. Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils pouvant être utilisés comme tablettes. Il ne fonctionne pas sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

Il existe deux états de cette barre des tâches : réduite et développée. Dans l'état réduit, la barre des tâches s'écarte de votre chemin, vous donne plus d'espace sur l'écran et vous empêche d'appeler accidentellement la barre des tâches lorsque vous tenez votre tablette. Dans l'état développé, la barre des tâches est optimisée pour être plus facile à utiliser avec le toucher. Vous pouvez facilement basculer entre les deux états en balayant vers le haut et vers le bas sur le bas de votre appareil.

Pour voir si cette fonctionnalité est disponible sur votre appareil, accédez à Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches où un nouveau paramètre appelé "Masquer automatiquement la barre des tâches lorsque vous utilisez votre appareil comme tablette" sera affiché et activé par défaut.



Rendre le contenu des Widgets plus dynamique

Nous testons quelques changements dans Widgets pour apporter un contenu plus dynamique à votre tableau Widgets, en expérimentant le regroupement des widgets et des expériences de flux d'actualités sous la forme d'un flux mixte dynamique contenant à la fois des widgets et du contenu d'actualités. Cela devrait vous permettre de découvrir et d'interagir plus facilement avec de nouveaux widgets et contenus d'actualités via votre flux. Avec un flux dynamique, il vous est moins difficile de gérer vous-même la toile, mais vous pourrez toujours épingler vos widgets préférés en haut si vous le souhaitez.

Si vous avez déjà personnalisé votre tableau Widgets, tous vos widgets épinglés seront exactement là où vous vous attendez à ce qu'ils soient, vos personnalisations existantes ne seront pas perdues.



Modifications et améliorations

[Explorateur de fichiers]

La recherche à partir de l'accès rapide a été étendue pour inclure le contenu de votre OneDrive, des téléchargements et de tout emplacement indexé. Utilisez l'accès rapide pour trouver rapidement des résultats.

Les fichiers en accès rapide sans aucune présence locale (par exemple, les fichiers partagés avec vous à partir d'un autre OneDrive) affichent désormais des vignettes et fonctionnent avec le partage OneDrive.

[Fenêtre]

Nous avons rendu encore plus facile l'accrochage côte à côte des fenêtres les plus pertinentes en introduisant les onglets Microsoft Edge en tant que fenêtres suggérées dans l'assistant d'accrochage. Lorsqu'une fenêtre est capturée, vous verrez maintenant 3 de vos onglets Edge les plus récents affichés (par défaut) en tant que suggestions. Vous pouvez toujours contrôler si vous souhaitez afficher les onglets Microsoft Edge et le nombre d'onglets affichés lors de la capture ou en appuyant sur ALT + TAB via Paramètres> Système> Multitâche .

[Contribution]