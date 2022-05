« Project Volterra », le nouveau PC fixe de Microsoft doté d'une puce ARM

Microsoft tient en ce moment sa conférence BUILD pour les développeurs. C’est l’occasion pour la firme de dévoiler des informations sur l’avenir du système d’exploitation, mais également de présenter un nouveau produit. Commençons par le « Project Volterra », le tout premier PC fixe de Microsoft alimenté par ARM.

Microsoft vient donc de dévoiler « Project Volterra », son tout premier PC fixe très compact qui embarque un processeur ARM. Peu d’informations ont encore été révélées quant aux composants qu’il embarque, mais on sait qu’il devrait utiliser une puce Qualcomm, visiblement le Snapdragon 8cx de troisième génération. Oui, l’appareil aperçu dans Geekbench quelques semaines plus tôt ne serait donc pas le successeur de la Surface Pro X mais bien le « Project Volterra ».

Avec un nom pareil, sans aucune mention de la marque « Surface », vous vous doutez bien que ce PC ne sera pas en vente dès demain. Effectivement, Projet Volterra n’est pas un appareil grand public, mais plutôt une plateforme matérielle pour les développeurs doté d’une unité de traitement neuronal. Plus concrètement, il s’agit d’un PC particulier destiné à ceux qui souhaitent développer des applications et logiciels notamment destinés aux projets liés à l’Intelligence Artificielle. Microsoft devrait dévoiler dans un avenir proche plus d’informations au sujet de cet appareil. Voici, en attendant, un petit aperçu photo de la bête.