Nouvelle mise à jour pour la Surface Go 2

Après la mise à jour des Surface Laptop 3 et Book 2 plus tôt cette semaine, place aujourd’hui à la Surface Go 2 qui reçoit un nouveau firmware.

Si vous possédez la Surface Go 2, rendez-vous dans les Paramètres de votre appareil / Mises à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche. Une nouvelle mise à jour devrait être disponible dès maintenant. Elle apporte différentes améliorations liées à la stabilité du système et aux connexions sans fil Wifi et Bluetooth. De plus, la fiabilité du Surface Dock 2 couplé à la petite tablette est également améliorée. Voici le journal de modifications publié par Microsoft.