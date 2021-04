La BUILD 2021 de Microsoft se tiendra du 25 au 27 mai !

Microsoft a révélé la date de la BUILD 2021. Son événement phare destiné aux développeurs aura lieu du 25 au 27 mai. Mais à quoi peut-on s’attendre lors de cet événement ?



L’édition 2021 de la BUILD se tiendra donc du 25 au 27 mai. La date a été découverte sur la page destinée aux événements de Microsoft et non sur le site de l’événement pas encore mis à jour. Tout comme l’année dernière, aucune conférence n’aura lieu sur place au vu du contexte sanitaire. L’événement sera donc entièrement virtuel et diffusé en direct sur le Web. Si Microsoft fait comme l’an dernier, les sessions techniques devraient être diffusées pour quiconque souhaite les regarder, et ce entièrement gratuitement.

« Microsoft Build est l'endroit où les développeurs, les architectes, les start-ups et les étudiants apprennent, se connectent et codent ensemble, partageant leurs connaissances et développant leurs compétences, tout en explorant de nouvelles façons d'innover pour demain ».

A quoi s’attendre lors de la BUILD 2021 ?

Nous ne connaissons pas encore le contenu des différentes sessions puisque Microsoft n’a pas encore mis à jour son site destiné à la BUILD. Cependant, les attentes sont nombreuses et particulièrement pour cette année au vu de l’actualité sur Windows. Rappelons que Panos Panay, le responsable de Windows et Surface, avait notamment affirmé à plusieurs reprises que Windows était au centre des priorités pour la firme.

Bien que la BUILD s’adresse avant tout pour les développeurs, elle permet souvent d’entrevoir l’avenir des produits et services de Microsoft. On imagine donc des informations croustillantes au sujet de Windows et notamment au sujet de la mise à jour Sun Valley prévue pour cet automne qui devrait introduire des nouveautés majeures. N’oublions pas également Windows 10X qui n’est autre que « le nouveau système d’exploitation moderne » de la firme. Et vous, quels sont vos pronostics ?