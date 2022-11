Surface Go 2 : une nouvelle mise à jour est disponible

Microsoft poursuit ses mises à jour Surface en partageant aujourd’hui un nouveau firmware pour la Surface Go 2. Disponible tant pour Windows 10, version 20H2 ou ultérieure, ou Windows 11, il corrige une vulnérabilité de sécurité critique et améliore la stabilité du système.

Si vous possédez la petite tablette de Microsoft dans sa seconde génération, vous pouvez dès à présent télécharger un nouveau firmware. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres de votre tablette > mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Après quelques instants, un nouveau firmware vous sera proposé et il est important de l’installer pour profiter d’une meilleure stabilité et sécurité sur votre Surface Go 2. Voici le changelog officiel de cette mise à jour partagé par Microsoft :