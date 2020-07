Comment résoudre le bug « OneDrive ne peut pas se connecter à Windows » ?

Si vous avez mis à jour votre PC vers la version 2004 de Windows 10, vous pourriez être concerné par un bug de synchronisation des fichiers à la demande avec OneDrive. En effet, certains utilisateurs rapportent rencontrer un message d’erreur en parcourant les fichiers stockés dans leur dossier OneDrive depuis l’installation de la mise à jour. Le bug a depuis lors été confirmé par Microsoft, qui propose une solution de contournement en attendant un correctif officiel.

« OneDrive ne peut pas se connecter à Windows. Les Fichiers à la demande nécessitent une connexion à Windows afin d’afficher vos fichiers sans prendre de la place sur cet appareil. OneDrive peut essayer de se connecter à Windows ou vous pouvez choisir de télécharger tous vos fichiers. Vous ne pouvez pas utiliser les fichiers en ligne jusqu’à ce que ce problème soit résolu. »





Si le message suivant s’affiche lorsque vous accédez à votre dossier OneDrive sur Windows 10, voilà plusieurs solutions qui pourraient mettre un terme à cette erreur.

1. Utiliser l’utilitaire de résolution des problèmes

Si vous rencontrez ce problème, l’utilitaire de résolution des problèmes pourrait s’être lancé automatiquement sur votre PC pour tenter de résoudre ce bug de synchronisation des fichiers à la demande. Comme Microsoft l’explique sur ce document de support , vous pouvez en avoir une trace en vous rendant dans les Paramètres (Windows +i) / Mise à jour et sécurité / Résolution des problèmes. En cliquant sur le lien « Afficher l’historique de la résolution des problèmes », vous verrez si celui-ci s’est bien exécuté et si une erreur a été rencontrée.

Redémarrez ensuite votre PC et ouvrez les Paramètres de OneDrive (clic droit sur l’icône OneDrive dans la barre des tâches puis Paramètres. Vérifiez ensuite si la case « Libérez de l’espace et téléchargez des fichiers lorsque vous avez besoin de les utiliser » est bien cochée. Si c’est le cas, mais que vous rencontrez toujours l’erreur, place à l’étape suivante pour les téméraires… ou à la patience pour ceux qui préfèrent attendre le correctif officiel.

2. Utiliser l’invite de commande

Si l’utilitaire de résolution des problèmes ne s’est pas exécuté automatiquement et ne fait état d’aucune erreur, vous pouvez dans ce cas lancer l’invite de commande en mode administrateur et taper la commande suivante :

reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Cldflt\instances /f /v DefaultInstance /t REG_SZ /d "CldFlt"

Après avoir redémarré l’appareil, vérifiez une nouvelle fois si la case « Libérez de l’espace et téléchargez des fichiers lorsque vous avez besoin de les utiliser » est bien cochée dans les Paramètres de OneDrive. Si c’est le cas, le problème devrait être résolu.

3. Rétrograder Windows à une version antérieure

La dernière solution consiste à revenir à la version antérieure de Windows, c’est-à-dire la version 1909. C’est d’ailleurs ce que préconise Microsoft dans un article de support relatant ce problème, mais vous savez comme moi que cette possibilité est temporaire. Il n’est, en effet, plus possible de revenir à une précédente version de Windows si celle-ci a été installée il y a plus de 10 jours. Bon nombre d’entre vous ne pourront donc pas rétrograder vers la version précédente de Windows 10.