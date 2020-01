Impossible de désactiver le mode S sur votre Surface Laptop ?

Un bug semble actuellement se présenter pour les utilisateurs qui souhaiteraient quitter le mode S de Windows 10. Fort heureusement, un correctif est déjà en cours de déploiement.

Alors que le Surface Laptop 3 a débarqué avec un Windows 10 classique, le premier appareil du nom disposait d’un Windows 10 en mode S. Par rapport au système classique, Microsoft souhaitait avec cette version proposer « un système plus sécurisé et performant ». Cette version n’était pas propre au Surface Laptop de première génération puisque d’autres PC proposés par les OEM étaient également sortis équipés de « Windows 10 S ». Ils étaient avant tout destiné au secteur de l’éducation, mais il faut bien dire que le système n’a pas vraiment eu le succès escompté… et pour cause : il n’était pas possible, de base, d’installer des applications hors Microsoft Store.

La désactivation du mode S impossible pour certains

Pour sortir du « Mode S », Microsoft propose de télécharger depuis le Microsoft Store un petit utilitaire afin de débloquer le système. Je vous expliquais d'ailleurs dans cet article comment faire. Durant près d’une année, c’était d’ailleurs l’un des sujets les plus lus par les utilisateurs sur MonWindows. C’est dire : les utilisateurs tiennent vraiment à en sortir pour pouvoir installer des logiciels classiques (Win32). Malheureusement, la désactivation du Mode S semble poser quelques problèmes en ce moment mais la situation devrait être rétablie rapidement.

Un correctif en cours de déploiement

Comme en témoignent de nombreux utilisateurs sur Reddit, il semble impossible pour certains utilisateurs du Surface Laptop 1 de quitter le Mode S en ce moment. En effet, le bouton d’installation ne fonctionne pas sur le Microsoft Store puisqu’il affiche une erreur générique de type « Essayez plus tard ».



Si vous êtes concerné, je vous conseille de prendre votre mal en patience puisque Microsoft aurait déjà sorti un correctif pour résoudre ce petit souci. Si vous avez encore des problèmes à l’heure où j’écris ces lignes, je vous conseille donc de redémarrer votre machine et d’effectuer à nouveau la manipulation. D'après Microsoft, la situation devrait être déjà rentrée dans l'ordre.