« Windows est de RETOUR », une offre d’emploi de Microsoft présage du lourd

Une offre d’emploi publiée en octobre dernier par Microsoft a été découverte il y a peu et laisse transparaitre la joie d’un recruteur quant au grand « RETOUR de Windows », notamment grâce à un « rajeunissement radical de son interface ».

Microsoft compte bien remettre Windows au centre de de ses priorités. Panos Panay, le responsable de la division Windows + Devices a, au cours de l’année dernière, initié un profond changement dans l’organisation des équipes de développement chez Microsoft et compte bien mener à terme plusieurs projets importants. La firme travaillerait notamment sur le support des applications Android pour Windows 10 mais également sur une évolution significative de l’interface du système d’exploitation qui aurait pour nom de code « Sun Valley ». N’oublions pas également la sortie de Windows 10X cette année même s’il faudra encore attendre un peu avant la prise en charge des applications Win32.

« Un rajeunissement visuel radical » à venir pour Windows 10 ?

Une offre d’emploi repérée par Windows Central a été publiée récemment par Microsoft qui recherche un nouveau talent pour intégrer l’équipe des expériences utilisateur Windows Core. On peut y lire deux choses importantes : « Windows est de RETOUR » et « un rajeunissement visuel radical des expériences Windows » est au programme. Voyez plutôt :

« Au sein de cette équipe, vous travaillerez avec notre plate-forme clé, Surface et nos partenaires OEM pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel radical des expériences Windows pour signaler à nos clients que Windows est de RETOUR et garantir que Windows est considéré comme la meilleure expérience utilisateur du système d'exploitation pour les clients. »

Ne cherchez pas les passages intéressants dans l'offre d’emploi , Microsoft les a supprimés depuis la parution des premiers articles à son sujet. Même s’il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes, comme le dit l’adage : il n’y a pas de fumée sans feu. Une nouvelle interface bien plus harmonieuse pour Windows 10 est très attendue puisqu'elle a finalement peu évolué depuis la sortie du système en 2015. D’après les rumeurs, il faut s’attendre à ce qu’elle sorte d’ici le second semestre de cette année et un peu plus tôt pour les Insiders qui pourraient déjà commencer à en profiter dans les semaines qui viennent.