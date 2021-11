La nouvelle application WhatsApp pour PC débarque en version Beta

Une nouvelle application WhatsApp va prochainement débarquer sur PC pour Windows 10 et Windows 11. Si vous voulez la télécharger dès aujourd'hui, elle est disponible en version Beta et propose déjà de nombreuses améliorations par rapport à la version actuelle.

Cela fait déjà plusieurs années que des rumeurs suggéraient l’arrivée d’une nouvelle application WhatsApp pour PC. Ce jour J est arrivé puisqu’une première Beta vient de faire son apparition sur la boutique applicative de Windows. Si vous souhaitez lire et répondre à vos messages WhatsApp sur votre PC avec la nouvelle application basée sur UWP, vous pouvez le faire dès aujourd’hui grâce à la version Beta à télécharger ci-dessous.

Nom : WhatsApp Beta

: WhatsApp Beta Taille : 90.97 Mo

: 90.97 Mo Prix : gratuit

: gratuit Compatible : universelle

: universelle Télécharger

Par rapport à l’application actuelle, cette nouvelle version de WhatsApp pour PC ne se base plus sur l’interface Web de WhatsApp mais a été entièrement construite avec la plateforme UWP. En conséquence, elle se montre beaucoup plus fluide que l’ancienne application et propose des fonctionnalités supplémentaires comme les notifications actives, de nouvelles options de personnalisation ou encore une meilleure prise en charge des appels vocaux et vidéo. La prise en charge du stylet grâce à Windows Ink semble également au programme pour la suite.

Comme pour l’application précédente, un smartphone reste nécessaire pour l’activation. Une fois l’application téléchargée, vous devrez donc associer votre téléphone avec l’application. Cependant, ce processus n’est à réaliser qu’une fois lors de la configuration de l’appareil. Comme cette application pour PC est en version Beta, vous devrez également rejoindre le programme Beta multi-appareils sur votre smartphone pour pouvoir l’utiliser sans quoi une erreur apparaîtra après avoir scanné le QR-code.

Si vous utilisez encore un Windows Phone et pensiez pouvoir profiter de cette nouvelle application Beta sur votre téléphone, cela ne sera pas possible puisqu’elle est pour l’instant disponible uniquement sur PC. De plus, seule l’architecture x64 est actuellement supportée, laissant de côté ARM pour l’instant. Il faut également disposer de Windows 10, version 18362 ou supérieure pour pouvoir installer l’application.