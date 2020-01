L'avenir du Microsoft Store une nouvelle fois remis en question sur Windows 10

Le Microsoft Store avait pour vocation de devenir la porte d’entrée principale en ce qui concerne le téléchargement de logiciels sur Windows. Malheureusement, il peine à se populariser, et Microsoft devrait prochainement fermer des déclinaisons spécifiques du Microsoft Store destinés aux entreprises et aux établissements éducatifs. Est-ce le début de la fin pour la boutique applicative ?

Le lancement de Windows Phone avait quelque peu contribué à la notoriété du Microsoft Store, connu tout d'abord sous le nom "Windows Phone Store" et ensuite "Windows Store". La boutique applicative était, à l’époque, la seule possibilité pour les utilisateurs de télécharger une application sur leur téléphone. Depuis l'arrêt du système d'exploitation mobile, le Microsoft Store est un peu tombé aux oubliettes et cela risque de ne pas s'arranger.

Difficile en effet pour Microsoft de changer les bonnes habitudes des utilisateurs qui, depuis l’arrivée d’internet, passent en général par les moteurs de recherche pour rechercher, puis télécharger un logiciel sur leur PC. Sur Windows 10, bon nombre d’utilisateurs passent encore aujourd’hui complètement à côté de ce Microsoft Store, considéré même parfois comme indésirable au point que certains tentent même de le désinstaller à leur risque et péril.



Selon Mary Jo Foley de ZDNet, Microsoft va fermer d'ici le 30 juin prochain les Microsoft Store for Business et Microsoft Store for Education. Ces deux déclinaisons permettaient aux entreprises et établissements éducatifs de mettre à la disposition de leurs employés une collection d’applications spécifiques, bien souvent destinées à un usage interne. Visiblement, le nombre d’entreprises qui aurait adopté ce système exclusivement se compterait sur les doigts d’une main. On comprend dans ce cas l’inutilité de les garder.

Par extension, beaucoup se demandent encore aujourd'hui si le Microsoft Store va perdurer sur Windows 10 pour le grand public. Lors de la conférence Build en 2019, la firme avait d'ailleurs effectué une déclaration rassurante à ce sujet. Cependant, Mary Jo Foley sème encore une fois le doute avec son article puisque selon la journaliste, son avenir reste incertain pour les utilisateurs classiques de Windows 10. Elle a d’ailleurs demandé plus de précisions à Microsoft « qui n’a rien à partager » à ce sujet.