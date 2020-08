CCleaner est un logiciel potentiellement indésirable pour Microsoft

Depuis l’ère XP, CCleaner est un logiciel largement utilisé par les utilisateurs. Très utile en son temps, les optimisations intégrées à Windows 10 le rendent bien moins indispensable aujourd’hui puisqu’un tel programme ne permet plus vraiment d’accélérer le PC. A ce sujet, je vous renvoie d’ailleurs vers notre TOP 10 des astuces si votre PC est devenu lent.

Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs considèrent d’ailleurs que CCleaner est plus nuisible qu’autre chose car l'outil risque de supprimer des entrées importantes dans le registre. De plus, il incite à télécharger des logiciels tiers lors de sa première installation. Microsoft semble bien destiné à combattre cette pratique puisqu'un avertissement peut être affiché lors de son installation sur Windows 10 (Je ne l'ai toutefois pas constaté lors de son installation, et vous ?).

Microsoft ne veut plus que les utilisateurs soient bernés lors de l'installation d'un logiciel

Dans un communiqué officiel, Microsoft a détaillé ce choix en expliquant que CCleaner installe différents programmes lors de sa première installation. En font partie : AVG Antivirus Free, mais également la barre d’outils Google et le navigateur Chrome qui serait automatiquement défini comme par défaut après son installation d’après plusieurs retours. En testant le processus de mon côté, seule une publicité pour AVG m’a été proposée et non les applications de Google. Voici ce qu’a expliqué Microsoft à ce sujet :

« Bien que les applications groupées soient légitimes, le groupement de logiciels, en particulier de produits d'autres fournisseurs, peut entraîner une activité logicielle inattendue pouvant avoir un impact négatif sur l'expérience des utilisateurs. Pour protéger les utilisateurs Windows, Microsoft Defender Antivirus détecte les installateurs CCleaner qui présentent ce comportement comme potentiellement indésirables applications (PUA) ».

Il est vrai que beaucoup d’utilisateurs cliquent simplement sur le bouton « Suivant » lors de l’installation d’un logiciel sans prêter plus d’attention à ce qu’ils acceptent, et se rendent compte par la suite avoir installé un logiciel tiers inutile voire intrusif. Microsoft n'adhère pas du tout à cette pratique bien que la firme ne soit pas "contre les applications groupées légitimes".

A l'heure où j'écris ces lignes, les deux firmes seraient en pourparlers pour trouver une solution à ce problème. Notons tout de même que l’an dernier, Microsoft avait déjà banni CCleaner de ses forums Microsoft Answers avant de faire machine-arrière.