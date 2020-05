La Surface Go 2 est disponible dès aujourd’hui !

Microsoft a officialisé la nouvelle Surface Go 2 la semaine dernière. Elle est déjà disponible dès aujourd’hui sur le Microsoft Store et ailleurs. Le tarif débute à 459€ pour la version d’entrée de gamme.

La nouvelle petite tablette de Microsoft qui vise à concurrencer l’iPad est désormais disponible à la vente. Avec son petit écran de 10,5 pouces, la Surface Go 2 est destinée à ceux qui ont besoin d’un petit PC tactile sous Windows 10 à emporter partout. Par rapport à la première génération, elle s’améliore sur deux points principaux : un écran légèrement plus grand et un nouveau choix de processeur. Je vous renvoie vers cet article pour découvrir tout ce qu’il faut savoir sur la Surface Go 2 en attendant mon test de l’appareil.

Surface Go 2, en vente à partir de 459€

Affichée en précommande depuis la semaine dernière, vous pouvez désormais acheter la Surface Go 2 depuis ce matin sur la boutique officielle de Microsoft. Son prix débute à 459€ et s’envole jusqu’à 829€ pour la version Intel Core m3 / 8 Go / 128 Go et puce LTE. A cela, vous devez également ajouter le prix du clavier Type Cover qui fait partie, pour moi, des accessoires indispensables pour transformer cette petite tablette en véritable PC.

Surface Earbuds, disponibles au prix de 219,99€

Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires de Microsoft peuvent également être achetés sur le Microsoft Store à partir de ce mardi 12 mai. Ils sont affichés au tarif de 219,99€ et sont disponibles en couleur blanche.