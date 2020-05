Surface Go 2 : tout savoir sur la nouvelle tablette de Microsoft

Microsoft a officialisé ce mercredi la Surface Go 2, sa nouvelle petite tablette sous Windows 10. Présentée comme la plus abordable des PC de la gamme Surface, elle se dote d’un écran légèrement plus grand que l’appareil de première génération tout en conservant un format aussi compact. Une nouvelle configuration avec processeur Intel Core m3 est également proposée.

La Surface Go de première génération m’avait donné bonne impression malgré des spécifications qui peuvent paraître assez faiblardes. Les avantages de cette tablette : un format très compact et un poids plume qui permettent de l’emmener partout. De plus, elle peut se transformer en un véritable PC sous Windows 10 dès qu’on la munit de son clavier Type Cover. C’est, en somme, une mini Surface Pro comme je vous l’expliquais dans mon test en 2018. Cependant, il s’agit plutôt d’un appareil destiné au divertissement ou à des tâches plus légères comme de la bureautique. La Surface Go conserve ces caractéristiques, mais s'améliore sur plusieurs aspects.

Une évolution de la Surface Go

Par rapport à la première génération, cette Surface Go 2 fait mieux. Les principaux changements sont à retrouver à deux endroits :

PixelSense qui voit sa diagonale passer de 10 à 10,5 pouces sans pour autant impacter la taille de l’appareil qui conserve des dimensions similaires. Cette modification permet également d’amincir la bordure d’écran qui pouvait paraître assez importante sur l’appareil de première génération. L’écran conserve toujours son ratio 3:2 comme tous les PC de la gamme Surface, et sa résolution passe à 1920 x 1280 pixels. Une nouvelle déclinaison de processeur puisque la Surface Go 2 est également proposé avec un processeur Intel Core m3 de huitième génération (Core m3-8100Y). Selon Microsoft, cela permet à la tablette de fournir jusqu’à 64% de performances supplémentaires que le modèle original. Les processeurs de la gamme Intel Pentium Gold sont toujours présents dans les configurations d’entrée de gamme mais dans une version actualisée.

Parmi les autres améliorations, Microsoft explique avoir travaillé sur la batterie de l’appareil qui voit son autonomie passer à 10 heures (théoriques). De plus, des micros ont été ajoutés pour améliorer la clarté de la voix et réduire les bruits de fond lors des réunions sur Teams, par exemple. La caméra a d’ailleurs été améliorée afin d’améliorer la netteté de l’image.

De nombreuses configurations

La Surface Go 2 est disponible dans de nombreuses configurations. Certaines sont réservées aux particuliers alors que d’autres sont destinées aux professionnels. Petite astuce, en vous rendant dans la section professionnelle du Microsoft Store, il est tout de même possible pour les particuliers de la commander. Voici les différentes configurations proposées.

Pour les particuliers (avec Windows 10 Home) :



Intel Pentium Gold, 4 Go de RAM, 64 Go eMMC : 459 euros

Intel Pentium Gold, 8 Go de RAM, 128 Go SSD : 629 euros

Intel Core m3, 8 Go de RAM, 128 Go SSD : 719 euros

Intel Core m3, 8 Go de RAM, 128 Go SSD, LTE : 829 euros

Pour les professionnels (avec Windows 10 Professionnel) :



Intel Pentium Gold, 4 Go de RAM, 64 Go eMMC : 509 euros

Intel Core m3, 4 Go de RAM, 64 Go eMMC : 559 euros

Intel Core m3, 8 Go de RAM, 128 Go SSD : 769 euros

Intel Core m3, 8 Go de RAM, 128 Go SSD, LTE : 879 euros

Intel Core m3, 8 Go de RAM, 256 Go SSD, LTE : 979 euros

Comme vous pouvez le voir, l’appareil embarque toujours de 4 à 8 Go de RAM et de 64 à 256 Go de stockage selon les versions. Notez que les modèles avec SSD sont réputés pour être plus fiables et donc plus durables. Une version avec puce 4G (LTE) est également proposée mais le tarif me paraît assez prohibitif.

Il faut tout de même savoir une chose sur la tablette : le mode S est activé dans l’édition avec Windows 10 Home, tout comme la Surface Go de première génération. Cela risque de rebuter certains utilisateurs mais bonne nouvelle, il est très facile de basculer vers la version classique de Windows 10. Je vous renvoie vers notre petit tutoriel pour savoir comment faire.

En vente dès le 12 mai, en précommande dès aujourd’hui

La Surface Go 2 arrive dans de nombreux marchés à compter de la semaine prochaine. Pour la France, la Belgique ou la Suisse notamment, elle sera disponible dès le 12 mai à partir de 459€. A cela, il ne faut pas oublier d’ajouter le prix du clavier Type Cover qui est un accessoire indispensable pour protéger l’écran de l’appareil, tout en permettant de l’utiliser comme un véritable PC portable. Quatre coloris sont proposés pour cet accessoire, à savoir : platine, noir, rouge coquelicot et bleu glacier. Notez que les accessoires de la Surface Go, première du nom, sont également compatibles avec la Surface Go 2.

Si vous désirez la précommander dès aujourd’hui, Microsoft vient de l’ajouter sur sa boutique officielle. Je vous renvoie également sur ce lien pour retrouver toutes les caractéristiques techniques de ce nouvel appareil.