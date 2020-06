La Surface Go 2 profite de sa première mise à jour firmware

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour sa Surface Go 2. Celle-ci est de type firmware et n’apporte donc aucune fonctionnalité à Windows 10. En revanche, elle permettra à votre appareil de profiter d’une meilleure stabilité et de meilleures performances du stylet.

En vente depuis un peu plus d’un mois, la Surface Go 2 est une petite tablette de 10.5 pouces conçue par Microsoft. Si vous ne l’avez pas encore lu, je vous invite à retrouver mon test de l’appareil, qui vient d’ailleurs de recevoir sa première mise à jour firmware.

Pour la télécharger, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre appareil / Mise à jour et sécurité / Windows Update et rechercher de nouvelles mises à jour. Comme l’indique Microsoft dans son journal de modifications, l’appareil profitera d’une meilleure stabilité et d’une utilisation plus fluide du stylet.

Voici le changelog officiel