Surface Pro 5, Pro 6 et Laptop 3 (Intel) : une nouvelle mise à jour est dispo

Après les Surface Book 2 et Surface Laptop 3 (AMD), d’autres appareils faisant partie de la gamme Surface reçoivent aujourd’hui une nouvelle mise à jour. Microsoft a en effet déployé un nouveau firmware pour les Surface Laptop 3 (Intel), Surface Pro (5) et Surface Pro 6. Après installation, vous profiterez d’une meilleure stabilité et d’une meilleure prise en charge du Surface Dock 2.

Surface Laptop 3 (Intel)

Les mises à jour suivantes sont disponibles pour les appareils Surface Laptop 3 exécutant la mise à jour de Windows 10 de mai 2019, version 1903 ou supérieure, selon le processeur installé.

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel (R) Corporation - Système - 10.24.0.3694 Technologie Intel Smart Sound (Intel SST) OED - Périphériques système 10.24.00.3694 Améliore la fiabilité audio avec les applications Netflix et Cortana. Intel (R) Corporation - Système - 10.24.0.3694 Contrôleur audio Intel Smart Sound Technology (Intel SST) - Périphériques système 10.24.00.3694 Améliore la fiabilité audio avec les applications Netflix et Cortana. Intel - net - 21.80.2.1 Intel (R) WiFi 6 AX201 160MHz - Adaptateurs réseau 21.80.2.1 Résout le problème de débit de connexion WiFi et améliore la stabilité. Intel Corporation - Bluetooth - 21.80.0.3 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 21.80.0.3 Améliore la fiabilité de la connexion BT lorsque l'appareil sort du mode veille. Surface - Extension - 5.5.0.0 5.5.0.0 Améliore la fiabilité de Surface Dock 2 lors des scénarios Wake On LAN et améliore la stabilité globale. Surface - Système - 6.83.139.0 Dispositif de service d'intégration de surface - Système 6.83.139.0 Améliore la fiabilité de Surface Dock 2 lors des scénarios d'authentification. Surface - Moniteur - 3.92.139.0 Affichage de surface - Moniteurs 3.92.139.0 Améliore les performances du profil de couleur de l'appareil. Surface - Micrologiciel - 14.109.139.0 Agrégateur de système de surface - Firmware 14.109.139.0 * Améliore la fiabilité de l'économiseur de batterie.

Surface Pro 6

Les mises à jour suivantes sont disponibles pour tous les appareils Surface Pro 6 exécutant la mise à jour Windows 10 de mai 2019, version 1903 ou ultérieure.

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 2.49.139.0 Mise à jour du firmware de Surface Dock 2.49.139.0 Améliore la fiabilité de Surface Dock 2 lors des scénarios Wake On LAN et améliore la stabilité globale. Surface - Extension - 5.5.0.0 5.5.0.0 Améliore la fiabilité de Surface Dock 2 lors des scénarios Wake On LAN et améliore la stabilité globale. Surface - Système - 6.83.139.0 Dispositif de service d'intégration de surface - Système 6.83.139.0 Améliorez la fiabilité de Surface Dock 2 lors des scénarios d'authentification.

Surface Pro 5

Les mises à jour suivantes sont disponibles pour tous les appareils Surface Pro 5 exécutant la mise à jour Windows 10 de mai 2019, version 1903 ou ultérieure.