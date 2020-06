Test de la Surface Go 2 : la tablette idéale pour les pros à domicile ?

La Surface Go 2 est commercialisée depuis peu à un tarif attractif débutant à 459€. Que vaut cette petite tablette par rapport à la première génération ? La Surface Go 2 est-elle plus performante et sexy que la première ? Faut-il choisir entre la Surface Go 2 ou la Surface Pro 7 ? Voici mon avis sur ces questions !

J’ai reçu il y a quelques jours un petit colis en provenance de Microsoft contenant l’un des deux nouveaux appareils présentés en mai dernier. Au vu de la taille de ce dernier, je n’avais aucun doute sur le fait qu’il s’agissait de la Surface Go 2 ! Si vous attendez impatiemment le test du Surface Book 3, bonne nouvelle, Microsoft m’a également promis de me l’envoyer très prochainement. Restez connecté pour le découvrir. Commençons donc par la petite tablette de Microsoft sous Windows 10 !

La Surface Go 2 : des airs de Surface Pro 7 en format mini

Dans la boîte de la Surface Go 2, on retrouve toujours les équipements classiques : la tablette (heureusement), le chargeur avec son port magnétique Surface Connect ainsi qu’une notice explicative. Lorsque j’ai déballé pour la première fois cette Surface Go 2, elle m’a encore plus donné l’impression d’être une « mini Surface Pro 7 ». En effet, l’une des évolutions par rapport à la première génération concerne son écran. Celui de la Surface Go 2 est en effet plus grand, passant de 10 à 10,5 pouces, sans pour autant faire varier les dimensions de la tablette. Pour permettre ce changement, les bordures autour de l’écran ont été amincies. Cela rend l’aspect général de cette petite tablette encore plus proche de sa grande sœur, la Surface Pro 7, dotée quant à elle d’un écran de 12,5 pouces.

La Surface Go 2 ne change donc pas de format par rapport à la première génération, et elle reste toujours très agréable à prendre en main. On remarque tout de suite sa qualité de fabrication grâce à son boîtier en magnésium, ce qui rend l’appareil léger tout en offrant une impression de robustesse que l’on ne retrouve pas sur les tablettes dotées d’un châssis en plastique. Cela reste pour autant une impression car je ne pense pas que la tablette résisterait au choc si vous la laissez tomber d’un mètre de haut. Microsoft ne m’a malheureusement pas permis de réaliser ce test :-)





La Surface Go 2 est toujours munie du « kickstand », la fameuse béquille qui équipe également la Surface Pro 7. Entièrement réglable, elle permet d’incliner l’appareil comme bon nous semble. Lorsque la tablette est posée sur les genoux dans le fauteuil, on peut par exemple laisser la béquille entièrement repliée. Lorsqu’elle est posée sur la table, il suffit de positionner son kickstand pour l’utiliser en mode tactile.

Pour transformer la petite tablette en véritable outil de travail facilement transportable, il faudra la munir d’un accessoire complètement indispensable : le Type Cover. Ce clavier, disponible en plusieurs coloris, permettra également de protéger l’écran. Malheureusement, il n’est pas compris dans le prix de la tablette. Il faudra ajouter 129,99€ de plus à l’addition, un peu chéros pour ce type d’accessoire même si son efficacité ne fait aucun doute. Acheter la tablette sans ajouter dans le panier le Type Cover est pour moi insensé car sans celui-ci, vous ne pourrez pas utiliser la Surface Go 2 comme un véritable « mini » PC portable. C’est justement ce qui en fait sa force : une utilisation hybride entre tablette et PC.

Au niveau des connectiques, la Surface Go 2 est équipé de trois ports : un port USB de type-C, un port magnétique « Surface Connector » pour recharger la tablette et un port audio jack pour y brancher un casque filaire. Un emplacement pour carte micro SD se cache également derrière le kickstand afin d’étendre la capacité de stockage : de 64 à 256 Go selon les versions ; j’y reviendrais.

Un magnifique écran légèrement plus grand

La finition est l’un des points forts des appareils de la gamme Surface ; l’écran en est un autre. Doté d’une excellente dalle IPS, l’écran conserve un ratio 3:2 comme tous les PC de la gamme Surface, et sa résolution passe désormais à 1920 x 1280 pixels. Après quelques minutes d’utilisation, on se rend vite compte que l’écran de cette Surface Go est excellent. Il est lumineux, réactif, contrasté et les couleurs sont bien reproduites.

Comme je vous le disais plus haut, la Surface Go 2 voit la diagonale de son écran tactile passer de 10 à 10,5 pouces sans pour autant impacter la taille de l’appareil. Cette évolution peut paraître minime, mais améliore un peu plus le confort d’utilisation. On pouvait reprocher des bordures autour de l’écran trop importante sur la première génération. Cette époque est désormais révolue puisque la bordure est désormais tout à fait convenable. Microsoft a écouté les remarques de ses clients, et c’est une très bonne chose.







Le déverrouillage du PC grâce à la reconnaissance faciale de Windows Hello est également intégré sur la Surface Go 2, et je dois bien vous avouer que c’est une fonctionnalité qui m’est devenue indispensable, comme l’allumage automatique des phares de la voiture !



Un nouveau processeur qui booste ses performances

La Surface Go de première génération n’était pas réputée pour être très puissante même si son petit processeur Intel Pentium Gold était tout à fait suffisant pour effectuer des tâches basiques comme surfer sur le Web, utiliser des logiciels bureautiques comme Word ou Excel, consulter ses e-mails, regarder des vidéos, etc. Pour cette seconde itération, Microsoft offre un choix supplémentaire et il est le bienvenu : l’arrivée d’un processeur Intel Core m3.

La Surface Go 2 est disponible dans de nombreuses configurations. Les versions d’entrée de gamme embarquent toujours un processeur Intel Pentium Gold. Cependant, une déclinaison avec processeur Intel Core m3 est désormais proposée. C’est d’ailleurs cette dernière que j’ai reçue en test, et je dois bien avouer qu’elle est plus confortable à utiliser surtout si vous effectuez plusieurs tâches en parallèle. On retrouve ainsi la tablette en quatre versions :



Intel Pentium Gold, 4 Go de RAM, 64 Go eMMC : 459 euros

Intel Pentium Gold, 8 Go de RAM, 128 Go SSD : 629 euros

Intel Core m3, 8 Go de RAM, 128 Go SSD : 719 euros

Intel Core m3, 8 Go de RAM, 128 Go SSD, LTE : 829 euros

Une déclinaison supplémentaire est également proposée pour les professionnels avec 256 Go de stockage en SSD. En tant que particulier, il suffit de passer par cette section du site de Microsoft pour vous la procurer.

Alors, que choisir entre ces versions ? C’est une très bonne question puisque cela dépend de votre utilisation, mais je vous conseille d’opter au minimum pour la tablette avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go si vous voulez garder la Surface Go 2 quelques années. La version avec 4 Go de RAM pourrait en effet vite montrer ses limites. De plus, le support de stockage eMMC est réputé moins fiable que le SSD.



Quant au choix du processeur, j’opterais forcément plus pour le processeur intel Core m3 mais le tarif grimpe vite comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus (N’oubliez pas que le clavier Type Cover est à ajouter à l’addition). Si vous souhaitez utiliser la tablette pour une utilisation personnelle et principalement pour le Web, le processeur Intel Pentium Gold devrait être amplement suffisant pour votre utilisation. Si le budget vous le permet, vous pouvez opter pour le processeur Intel Core m3… mais vous vous rapprochez de plus en plus du tarif de la Surface Pro 7. On se demande alors si ce n’est pas mieux de choisir cette dernière.

Un appareil à emporter partout

Grâce à son petit écran de 10,5 pouces, sa finesse et son poids, la Surface Go 2 peut être emportée partout. Glissez-là dans votre sac lors de vos déplacements et vous pourrez la sortir pour travailler sur un document, consulter vos e-mails ou vous prélasser devant Netflix. Microsoft a justement travaillé sur son autonomie qui gagne une heure théorique par rapport à la première génération, passant de 9h à 10h d’utilisation. Dans les faits, c’est forcément moins puisqu'on atteint plutôt 6 à 7h d'utilisation, mais cela reste assez correct vu le format de l’appareil et son faible encombrement.

Niveau connectivité sans fil, la tablette intègre bien entendu une connexion Wi-Fi qui passe à la sixième génération et une connexion Bluetooth 5.0. Si être connecté lors de vos déplacements vous intéresse, sachez qu’une version 4G/LTE est également disponible. La Surface Go ainsi que la Surface Pro X dont vous pouvez lire le test ici, sont d’ailleurs les seules appareils de la gamme Surface à intégrer la connectivité cellulaire de manière native.



Surface Go 2 ou Surface Pro 7 ? Que choisir ?

Le prix d’appel de cette Surface Go 2 est assez alléchant puisqu’il débute à seulement 459€. Néanmoins, je n’opterais pas pour cette variante comme je vous l’expliquais plus haut. Dès lors, si vous voulez conserver votre appareil quelques années, il vaut mieux opter pour une Surface Go 2 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le tarif pour cette version s’élève déjà à 629€ voire 719€ selon le processeur, sans Type Cover. A titre de comparaison, la Surface Pro 7 avec Intel Core i5, 8Go de RAM et 128 Go de stockage est à 899€ en ce moment (réduction de 15% jusqu’au 21 juin ).

Choisir entre la Surface Go 2 ou la Surface Pro 7 est donc une question que l’on peut judicieusement se poser. Encore une fois, vous seul pourrez y répondre mais je pense personnellement que la Surface Pro 7 est un meilleur choix pour ceux qui souhaitent utiliser la tablette comme outil de travail pour une utilisation plus prolongée. L’écran, plus grand, est plus confortable, et son processeur Intel Core i5 ou i7 permet d’utiliser des logiciels bien plus gourmands. L’autonomie est également à l’avantage de la « grande » tablette. Pour ma part, j’utilise la Surface Pro de quatrième génération depuis 2015 et elle me satisfait encore aujourd’hui.



Pourquoi opter pour la Surface Go 2 alors ? Cet appareil a tout à fait sa place dans la gamme Surface, mais il est, pour moi, destinée au divertissement ou à une utilisation professionnelle plus spécifique. La Surface Go 2 peut être un excellent outil :

pour les commerciaux qui effectuent des présentations à des entrepreneurs bien souvent sur chantier ;

qui effectuent des présentations à des entrepreneurs bien souvent sur chantier ; pour ceux qui effectuent de nombreux déplacements en train et qui veulent un appareil sous Windows 10 facilement transportable, connecté en permanence à la 4G ;

en train et qui veulent un appareil sous Windows 10 facilement transportable, connecté en permanence à la 4G ; pour les médecins, infirmiers indépendants, kinés ou autres professionnels des soins à domicile qui utilisent un logiciel médical lors de leur déplacement chez un patient ;

qui utilisent un logiciel médical lors de leur déplacement chez un patient ; pour les particuliers qui veulent un appareil peu encombrant pour surfer sur le Web le soir devant la TV ou regarder le dernier épisode de leur série favorite en vacances.

En bref

On aime On aime moins • Sa qualité de finition

• Son écran plus grand que celui de la première génération

• Sa portabilité

• Ses performances correctes, d'autant plus avec son nouveau processeur Intel Core m3

• Son prix, un peu élevé

• Son autonomie, un peu faible pour un appareil de ce format



Où acheter la Surface Go 2 ?

La Surface Go 2 est disponible depuis début mai à partir de 459€ sur le Microsoft Store . Comme je vous le disais dans mon test, il vaut mieux opter pour une version légèrement plus puissante que la version d'entrée de gamme. N'oubliez pas également d'ajouter le Type Cover dans le panier qui est l'accessoire indispensable pour transformer votre joujou en véritable PC.

Où acheter la Surface Pro 7 ?

La Surface Pro 7 est disponible à un tarif débutant à 769€ (à la place de 899€) en ce moment. Je vous renvoie vers le Microsoft Store pour comparer toutes les configurations possibles, mais vous la trouverez également chez d’autres revendeurs.