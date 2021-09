Surface Pro 8 : un écran de 120 hz et enfin le Thunderbolt ?!

Ce mercredi, Microsoft va annoncer une salve de nouveaux PC. La Surface Pro 8 devrait en faire partie, et ses spécifications devraient se montrer très intéressantes si l’on en croit une toute nouvelle fuite.

La Surface Pro est un appareil qu’il ne faut même plus présenter tant il est le représentant le plus connu de la gamme de PC de Microsoft. Si l’on en croit les rumeurs, la firme se prépare justement à dévoiler la huitième génération de l’appareil ce 22 septembre aux côtés de la Surface Go 3. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous sur MonWindows à 17h pour les découvrir.

A l’approche de l’événement, les fuites se multiplient et nous avons droit aujourd’hui aux spécifications présumées de la Surface Pro 8. D’après @Shadow_Leak sur Twitter, le nouveau PC deux-en-un de Microsoft devrait envoyer du pâté. Il est vrai que les appareils de générations précédentes se contentaient principalement d'inclure une nouvelle génération de processeur. Cela semble différent avec la Surface Pro 8 qui intégrerait des arguments de poids :

Un écran de 13 pouces 2K sans bordure (assez semblable à la Surface Pro X), mais avec une fréquence de rafraîchissement de 120hz ;

Un processeur Intel de 11 ème génération ;

génération ; Windows 11, forcément, puisque le système sort le 5 octobre ;

La prise en charge de Thunderbolt ;

Un SSD amovible (du moins facilement remplaçable).

— Sam (@Shadow_Leak) September 19, 2021

Bien entendu, il faudra attendre ce mercredi pour voir si cette fuite se confirme mais les caractéristiques dévoilées par Shadow_Leak ont également été appuyées par le réputé site TheVerge. L’arrivée de telles caractéristiques, surtout l’écran borderless de 120 hz et le port Thunderbolt se révèleraient être des arguments de poids pour la Surface Pro 8 puisqu'ils ont largement été demandés par la communauté. Et vous, qu’en pensez-vous ?