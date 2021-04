Le Surface Laptop 4 sera bientôt annoncé par Microsoft

Microsoft se prépare visiblement au renouvellement d’un appareil de la gamme Surface. En effet, la firme devrait prochainement annoncer le Surface Laptop 4 en deux versions : l’une avec AMD, l’autre avec Intel, tout comme la troisième génération.

Cela fait déjà 18 mois que le Surface Laptop 3 a vu le jour, et d’après les rumeurs, Microsoft s’apprêterait à dévoiler son successeur. Selon Windows Central, la firme devrait annoncer son nouveau PC portable au cours de ce printemps, sans mentionner de date précise. De plus, WalkingCat, bien connu sur Twitter pour publier de nombreuses fuites, a découvert sur le site de Microsoft des pages de support mentionnant l’appareil. L’un serait équipé d’un processeur AMD et l’autre d’une puce Intel. L’annonce est donc, en toute logique, imminente !

D’après les informations de WinFuture datant du mois dernier, Microsoft intégrerait dans son Surface Laptop 4 un processeur Intel de 11ème génération ou un AMD Ryzen 4000, au choix. L’appareil débarquerait toujours en deux versions, l’une avec écran de 13,5 pouces et l’autre avec écran de 15 pouces. Le design de l’appareil resterait inchangé, mis à part peut-être l’arrivée d’un nouveau coloris. Microsoft profiterait de l'annonce de son nouveau PC portable pour également lever le voile sur un nouveau casque, le Surface Headphones 2+.