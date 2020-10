La version 2004 de Windows 10 est désormais la plus populaire sur PC

Alors que Microsoft vient de commencer le déploiement de sa nouvelle mise à jour 20H2, la version 2004 est désormais celle qui équipe le plus de PC sous Windows 10, selon AdDuplex.

Comme chaque mois, AdDuplex partage les parts de marché des différentes versions de Windows 10. La régie se base sur un panel de près de 100.000 PC pour élaborer ses statistiques grâce à ses publicités intégrées par de nombreux développeurs dans leur application. Avec les chiffres d’octobre, on apprend ainsi que la version 2004 devient la plus utilisée sur les PC sous Windows 10.

Selon Aduplex, 37.7% des utilisateurs auraient donc déjà installé la version 2004 distribuée depuis le mois de mai, contre 32.4% pour la version 1909 déployée à partir de novembre 2019 et 22% pour la version 1903 datant de mai 2019. Les autres versions au numéro inférieur à la 1809 qui se partagent les quelques pourcentages restants ne sont plus supportées par Microsoft. On peut donc en déduire qu’un peu plus de 4% des utilisateurs de Windows 10 devraient s’empresser d’installer une mise à jour plus récente pour rester protégés. Pour rappel, la version 1809 de Windows 10 est encore supportée aujourd’hui mais ne le sera plus dès le mois de novembre.



Enfin, les utilisateurs ayant déjà récupéré la mise à jour 20H2 disponible depuis la semaine dernière seraient déjà près de 2% mais ce chiffre peut être imprécis puisque la mise à jour n'est disponible que depuis peu de temps. D’après les rapports, Microsoft aurait ralenti son déploiement auprès des utilisateurs, sans doute pour vérifier que sa dernière mise à jour ne provoque pas de bugs bloquants. La firme a d’ailleurs déclaré réduire « lentement la disponibilité au cours des prochaines semaines pour garantir une expérience de téléchargement fiable. » En conséquence, la mise à jour 20H2 peut ne pas vous être proposée tout de suite via Windows Update.