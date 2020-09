La Surface Pro X2 et d’autres PC Surface pour cet automne ?

Microsoft pourrait tenir un événement prochainement dans lequel plusieurs appareils Surface seraient dévoilés. Parmi ceux-ci, la deuxième génération de Surface Pro X, toujours dotée d’une puce ARM et équipée de Windows 10.

Un nouveau Surface Laptop plus abordable ?

D’après les sources de Windows Central, Microsoft pourrait tenir un événement virtuel dans le courant du mois d’octobre pour présenter de nouveaux appareils Surface. Parmi ceux-ci, on parle d’un Surface Laptop bien plus abordable dont le prix pourrait débuter autour des 500€. A ce tarif, l’appareil qui pourrait être doté d’un écran de 12,5 pouces embarquerait un processeur Intel Core i5, mais embarquerait une mémoire plus réduite. A voir si l’information se confirme et si cette offre sera spécifique aux étudiants ou ouverte à tous.

La Surface Pro X2, toujours sous ARM

L’autre appareil attendu au tournant est la prochaine génération de Surface Pro X. Microsoft pourrait ainsi présenter cet automne sa nouvelle tablette ARM sous Windows 10. Elle devrait embarquer le processeur Microsoft SQ2, qui n’est autre qu’une version surboostée du Snapdragon 8cx Gen 2 5G présenté par Qualcomm ce mois-ci. Avec celui-ci, la Surface Pro X2 devrait ainsi profiter de performances accrues, peut-être de la technologie 5G et d’une autonomie toujours aussi intéressante.

L'émulation 64 bits bientôt supportée sur ARM ?

Puisque je vous parle de Windows 10 sur ARM, une autre rumeur laisse présager le support de l’émulation des logiciels 64 bits très prochainement. Pour rappel, si vous souhaitez utiliser un logiciel Windows classique sur une tablette dotée d’un processeur ARM, celui-ci doit être émulé. Actuellement, seuls les logiciels 32 bits sont supportés.

Le problème, c'est que certaines applications comme Adoble Lightroom sont uniquement disponibles sur Windows en 64 bits et ne peuvent donc pas être utilisées sur la Surface Pro X et les autres tablettes ARM. Ce souci pourrait bientôt être de l’histoire ancienne lorsque l’émulation des programmes 64 bits sera supporté, d’ici la fin de l’année en Preview selon Windows Central.