L'application Traducteur disparaît sur Windows 10

Lancée sur Windows 10 en 2015, l'application Traducteur était disponible via le Microsoft Store. D'abord disponible sur Windows 10 mobile, puis arrêtée quelque temps après l'abandon du système mobile, l'application disparaît maintenant sur PC.

Le traducteur, abandonnée comme Office Lens

En mars, Microsoft annonçait la fin de la prise en charge de l'application sur Windows 10, indiquant l'existence d'autres moyens pour accéder à la traduction. On pense évidemment au site Traducteur accessible via Microsoft Edge ou tout autre navigateur web. L'application Traducteur était tout de même bien pratique et était très appréciée des utilisateurs de Surface Pro, Go et Book. Elle permettait la traduction rapide via la caméra, micro ou à l'écrit. Elle était performante et n'était pas mise à l'écart côté design, profitant même du Fluent design. Contrairement à Office Lens qui n'était plus mise à jour et qui est facilement remplaçable par d'autres applications tout aussi performantes sur le Microsoft Store, l'application Traducteur, elle, ne dispose pas d'équivalence à la hauteur dans le Store. Dommage donc puisqu'elle disparait sur PC.

Quid des autres plates-formes ?

Concernant la présence et le support de Traducteur sur les autres plates-formes, Android, iOS et web, rien ne change, l'application reste disponible et va continuer d'évoluer comme à son habitude. Pour Windows 10 donc l'application n'est plus disponible, mais les utilisateurs l'ayant téléchargée pourront continuer de l'utiliser sans problème.

Nom : Traducteur

: Traducteur Taille : 118.91 Mo

: 118.91 Mo Prix : gratuit

: gratuit Compatible : universelle

: universelle Télécharger

Alors pourquoi arrêter l'application sur Windows 10 ? Est-ce pour donner encore plus de visibilité à Microsoft Edge et ses Web App ? Est-ce une nouvelle fois, une preuve de l'abandon du Microsoft Store par le géant de la tech ? Assez incompréhensible, la firme porte les applications Paint classique, Bloc-notes, fais évoluer la nouvelle version de l'invite de commandes sur son Store, mais supprime des applications utiles telles que Traducteur. Difficile de comprendre la stratégie derrière ces décisions. Et vous, quel est votre avis sur ces suppressions ?