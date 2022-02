Windows 11 : quelles sont les différences entre la version Pro et Famille ?

Windows 11 est la dernière version publiée du système d'exploitation de Microsoft. Disponible depuis le mois d'octobre 2021, il apporte son lot de nouvelles fonctionnalités et un remaniement de l'interface bien pensé. Comme d'habitude, ce nouvel OS est disponible en plusieurs versions, que vous pourrez choisir en fonction de l'utilisation que vous comptez en faire.

Il existe des versions Enterprise et Education, que l'on trouvera au sein des entreprises ou des écoles, mais nous allons aujourd'hui vous détailler les versions Pro et Famille (ou Home) que vous serez les plus susceptibles d'utiliser sur votre ordinateur personnel. Nous présenterons d'abord les différences entre chacune de ces 2 versions avant d'expliquer pourquoi choisir l'une ou l'autre.

Windows 11 Pro ou Famille : les principales différences

D'un point de vue de l'expérience utilisateur, les 2 systèmes sont strictement identiques. Cela permet de ne pas perdre l'utilisateur avec des différences de graphisme si celui-ci venait à changer de version. En revanche, les configurations requises varient déjà entre la version Windows 11 Home (Famille) et son homologue Pro. La version Famille prend un seul processeur en charge (pouvant aller jusqu'à 64 cœurs) et jusqu'à 128 Go de mémoire vive.

Avec Windows Pro, vous pourrez utiliser 2 processeurs de 64 cœurs maximum et installer jusqu'à 2 To de RAM. Evidemment, ces montants sont faramineux et s'expliquent par le fait que la version Pro est pensée pour être utilisée dans un contexte d'entreprise nécessitant l'exécution de davantage de tâches qu'à la maison.

Parmi les différences de fonctionnalités les plus notables, la présence de BitLocker sur Windows 11 Pro pourra vous faire opter pour cette version. Cet outil permet de chiffrer le lecteur ou les disques amovibles avec le cryptage AES et la puce TPM de l'ordinateur. Cet outil n'existe pas sur Windows 11 Home mais le disque sur lequel l'OS est installé est protégé par un chiffrement de base. Il existe en revanche des solutions pour chiffrer un autre disque avec la version Famille ou mettre un mot de passe sur un dossier particulier comme nous en parlons ici.

Windows 11 Pro : pourquoi choisir cette version ?

Comme dit précédemment, Windows 11 Pro dispose de fonctionnalités supplémentaires qui en feront un choix idéal si vous avez une utilisation professionnelle de votre ordinateur. Parmi les autres avantages de cette version, on notera la possibilité d'utiliser des comptes utilisateurs locaux, là où la version 11 Home Famille vous contraint à l'utilisation d'un compte utilisateur connecté aux services de Microsoft (MSA).

Vous aurez aussi la possibilité d'avoir un accès complet à la machine sur lequel le système d'exploitation est installé dans le cas ou vous utiliserez la fonctionnalité de Bureau à distance. D'autres fonctionnalités d'administration pensées pour le travail en équipe sont présentes sur cette version et manquent à la version Famille. Sachez que si vous avez opté pour une version Famille dans un premier temps, vous pourrez tout à fait faire la mise à niveau plus tard vers la version Pro, dans le cas où vous auriez besoin des fonctionnalités présentées ci-dessus.

Windows 11 Home (Famille) : pourquoi choisir cette version ?

Si vous avez une utilisation privée de votre ordinateur, qu'il vous sert pour le travail sans nécessité de grande capacité de mémoire vive, pour surfer sur le net et regarder des films, la version Famille de Windows 11 est largement suffisante. Cette version a été pensée pour être un peu plus légère et dénuée de fonctionnalités particulières destinées au monde de l'entreprise.

Il existe d'ailleurs une version " mode S" si les ressources de votre ordinateur sont particulièrement limitées. Cette version empêche l'utilisation d'applications qui ne viennent pas du Microsoft Store et vous oblige à utiliser Edge comme navigateur. Si vous avez acheté un ordinateur avec Windows 11 Famille avec ce "mode S", vous pourrez toutefois passer à la version classique gratuitement en suivant ce petit tutoriel.