Windows 11 : deux nouvelles mises à jour arrivent pour les Insiders

Microsoft a publié cette semaine deux nouvelles builds de Windows 11 pour les Insiders. La première, reprise sous le numéro 25211, s’adresse aux utilisateurs ayant configuré le canal de développement. La seconde est disponible pour les utilisateurs dans le canal Beta sous le numéro 22621.730 ou 22623.730. Faisons le tour.

Build 25211 de Windows 11 : quoi de neuf ? (Canal Dev)

Si vous êtes Insider et avez configuré la réception des mises à jour dans le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger la build 25211. Comme l’indique Microsoft, cette mise à jour apporte quelques changements basés sur les feedbacks des utilisateurs. On retrouve ainsi des améliorations pour les widgets, la barre des tâches, la barre d’état système, l’explorateur de fichiers ou encore les paramètres. Voici le changelog partagé par la firme concernant cette nouvelle mise à jour. A noter que des correctifs non listés ci-dessous sont également présents.

Paramètres des widgets

Dans cette mise à jour, nous avons séparé le sélecteur de widgets et les paramètres des widgets pour vous permettre de trouver et d'interagir plus facilement avec chaque vue. Maintenant, le sélecteur de widget est ouvert par le bouton "+" et les paramètres des widgets sont ouverts par le bouton "Moi". Nous avons réutilisé l'espace que le sélecteur occupait dans les paramètres Widget pour couvrir les paramètres de la barre des tâches très demandés basés sur les commentaires d'initiés pour vous donner le contrôle sur le fonctionnement de l'entrée Widgets sur votre barre des tâches.

Le bouton qui s'affiche en haut à droite du tableau pour lancer les paramètres des widgets.

Lorsque vous ouvrez les paramètres des widgets en cliquant sur le bouton "Moi" illustré ci-dessus, vous verrez trois comportements de la barre des tâches que vous pouvez activer ou désactiver.



Veuillez noter que le libellé des bascules dans les paramètres du widget est légèrement différent dans cette version par rapport à ce qui est indiqué dans la capture d'écran ci-dessus. Dans une future mise à jour, le texte des bascules dans les paramètres du widget sera mis à jour pour refléter ce qui se trouve dans la capture d'écran (ci-dessus).



Avec les bascules dans les paramètres du widget, vous pouvez :

Contrôlez si le tableau Widgets s'ouvre lorsque vous survolez l'icône de la barre des tâches.

Contrôlez si les widgets afficheront les badges de notification sur la barre des tâches.

Contrôlez si le contenu du widget en direct sur la barre des tâches affiche plus que la météo.

Modifications et améliorations

[Barre des tâches]

Sur la base de vos commentaires, nous avons ajouté le Gestionnaire des tâches au menu contextuel lors d'un clic droit sur la barre des tâches. Dites-nous ce que vous en pensez!

Le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches affiche le Gestionnaire des tâches.

[Barre d'état système]

Cette version inclut une prise en charge préliminaire pour réorganiser les icônes de la barre d'état système pour les initiés qui disposent des mises à jour de la barre d'état système qui ont commencé à être déployées avec la version 25197 . D'autres améliorations pour cette expérience sont à venir. Pour rappel, ces mises à jour de la barre d'état système sont toujours en cours de déploiement et ne sont pas encore disponibles pour tous les initiés. Si votre PC n'a pas ces modifications, votre expérience dans la barre d'état système restera la même qu'avant.

[Explorateur de fichiers]

Correction d'un problème empêchant l'interaction avec la partie supérieure de l'explorateur de fichiers (avec la zone de recherche et d'adresse) lorsque l'explorateur de fichiers était en mode plein écran (F11).

[Réglages]

Pour le moment, vous ne pourrez plus désinstaller les applications avec des interdépendances (par exemple, les applications Steam et de jeu fonctionnant sur Steam) ou réparer les applications Win32 sous Paramètres > Applications > Applications installées. Vous pourrez toujours modifier et désinstaller les applications Win32 sans interdépendances.

Build 22621 / 22623 : quoi de neuf ? (Canal Beta)

Si vous êtes Insider et faites partie du canal beta, une nouvelle mise à jour de Windows 11 reprise sous le numéro de build 22621 ou 22623 vous sera proposée. Parmi les modifications, Microsoft réintroduit la barre des tâches optimisée pour le tactile et apporte des améliorations de la barre d’état système ou encore de l’explorateur de fichiers. A noter que seule la build 22623 verra ces nouvelles fonctionnalités activées. Voici ce qu’a partagé Microsoft au sujet de cette nouvelle mise à jour.

Quoi de neuf dans la build 22623.730

Barre des tâches optimisée pour les tablettes



Nous réintroduisons la barre des tâches optimisée pour le toucher, conçue pour vous permettre de vous sentir plus en confiance et à l'aise lorsque vous utilisez votre appareil comme une tablette. Votre barre des tâches passera automatiquement à cette version optimisée lorsque vous déconnecterez ou replierez le clavier de votre appareil 2-en-1. Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils pouvant être utilisés comme tablettes. Il ne fonctionne pas sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

Pour rappel, il existe deux états de cette barre des tâches : réduite et développée . Dans l' état réduit , la barre des tâches s'écarte de votre chemin, vous donne plus d'espace sur l'écran et vous empêche d'appeler accidentellement la barre des tâches lorsque vous tenez votre tablette. Dans l' état développé , la barre des tâches est optimisée pour être plus facile à utiliser avec le toucher. Vous pouvez facilement basculer entre les deux états en balayant vers le haut et vers le bas sur le bas de votre appareil.

Si cette fonctionnalité est disponible, vous verrez un nouveau paramètre dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches appelé "Optimiser la barre des tâches pour les interactions tactiles lorsque cet appareil est utilisé comme tablette" qui sera activé par défaut.

Mises à jour de la barre d'état système

Cette mise à jour introduit des mises à jour de la barre d'état système qui affectent tous les types d'appareils, pas seulement les appareils 2 en 1. Avec ce changement, les utilisateurs verront une mise au point arrondie et un traitement de survol sur toutes les icônes en bas à droite en raison de la modernisation continue de cette expérience.

Vous pouvez également remarquer qu'il n'est pas possible de glisser-déposer ou de réorganiser les icônes de la barre d'état système avec ce changement. Nous avons entendu vos commentaires sur ce changement plus tôt cette année et travaillons à y remédier dans une future version Insider Preview.

Changements et améliorations dans la version 22623.730

[Explorateur de fichiers]