Windows 11 installé sur un téléphone Android (Google Pixel 6)

Vous êtes nostalgique de Windows Phone et aimeriez à nouveau utiliser un smartphone sous Windows ? Malheureusement, Microsoft ne semble pas disposé à proposer à nouveau un appareil mobile qui embarque son propre système d’exploitation. Cela étant, de doux rêveurs sacrément bricoleurs en informatique ont souhaité voir à quoi ressemblerait Windows 11 sur un smartphone. Oui, il est désormais possible d’installer Windows 11 sur un smartphone Android 13 (mais ce n’est pas à la portée de tous).

Alors que le premier aperçu d’Android 13 n’est disponible que depuis quelques jours, des utilisateurs se sont mis en tête d’utiliser l’une de ses nouvelles fonctionnalités pour y installer Windows 11. En effet, Android 13 intègre désormais le support des machines virtuelles basées sur le noyau (KVM). Même si on ne sait pas exactement le but de cette intégration par Google, il permet notamment de prendre en charge des distribution Linux sur Android 13.

Un petit malin du nom de kdrag0n sur Twitter a réussi à détourner son utilisation pour y installer Windows 11 sur son Google Pixel 6. Il a partagé plusieurs captures d’écran et une courte vidéo que voici. Le développeur a même réussi à y faire tourner le jeu Doom.

And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab

— kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m

— kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022

Oui, Windows 11 étant virtualisé sur un smartphone Android, on ne peut clairement pas imaginer qu’il puisse être utilisé comme système principal sur le smartphone. Outre la virtualisation, le système n’est pas suffisamment adapté pour fonctionner sur un écran de petite taille, et l’accélération matérielle n’est pas supportée ce qui diminue grandement les performances. Notons également que le smartphone doit être rooté et exécuter Android 13 seulement disponible en Preview pour les développeurs actuellement.

On rangera donc cette démonstration dans la case des prouesses techniques. Cependant, si cette opération vous tente, sachez que kdrag0n mettra à disposition la procédure pour quiconque souhaite réaliser cette opération.