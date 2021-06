Windows 11 sur le Lumia 950 XL : ça fonctionne aussi

La première build Insider de Windows 11 semble déjà faire le bonheur des bidouilleurs encore accrochés à leur Windows Phone. Gustave Monce, qu’on avait déjà vu s’illustrer dans un projet de portage de Windows 10 sur son Lumia 950XL dans le passé, s’est cette fois-ci attaqué à Windows 11. Le développeur a réussi son pari : installer le nouveau système d’exploitation sur son téléphone.

La première beta de Windows 11 numérotée 22000.51 est disponible tant sur les PC et tablettes dotées d’un processeur x86 ou ARM. Officiellement, le système s’adapte sur les appareils qui embarquent un écran de plus de 9 pouces, mais Gustave Monce nous prouve une fois de plus qu’il est possible de faire tourner Windows 11 sur un appareil beaucoup plus petit. Toujours caché au fond de son tiroir, un Lumia 950XL qu’il ressort de temps en temps pour mener à bien différents projets de portage. Après Windows 10 et Windows 10X, le développeur s’est cette fois-ci attaqué à Windows 11. Il a pour cela récupéré la dernière build Insider qu’il a recompilé avec succès pour pouvoir l’installer sur son Windows Phone.

Pour rappel, le Lumia 950XL est un smartphone initialement sorti en 2015 avec Windows 10 Mobile. Il n’est pourtant doté que d’un écran de 5,7 pouces mais Windows 11 semble pourtant bien fonctionner dessus même si le tout semble relativement lent. Le Menu Démarrer et les paramètres s’adaptent bien à la résolution d’écran, et le développeur a même réussi à activer la connectivité cellulaire pour permettre les fonctionnalités d’appel ou les SMS. Vous pouvez retrouver ci-dessous une vidéo de démonstration de sa petite prouesse. Notez que d’autres développeurs essayent également de porter Windows 11 sur des appareils Android… mais la manœuvre semble encore plus compliquée à cause de l’absence de pilotes.