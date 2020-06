Le Surface Book 3 est disponible à la vente dès aujourd’hui

Microsoft a présenté le Surface Book 3 au début du mois de mai. Après avoir été affiché quelques semaines en précommande, le nouvel « ovni » de la firme est officiellement disponible dès aujourd’hui sur le Microsoft Store à un tarif débutant à 1799€.

Microsoft a officialisé tout dernièrement deux nouveaux appareils sous Windows 10. La Surface Go 2, dont vous pouvez relire mon test ici, était est déjà disponible depuis le 12 mai. Place aujourd’hui au Surface Book 3 qui est probablement le plus attendu des deux appareils.

Le Surface Book 3 est un PC portable sous Windows 10 qui n’a rien de classique. Destiné avant tout aux métiers créatifs, sa conception est complètement inhabituelle puisque son écran est détachable. Vous pouvez ainsi transformer le Book en une tablette tactile et vous en servir comme outil de dessin. Une fois le clavier reconnecté, l’appareil délivrera toute sa puissance puisqu’il renferme également une carte graphique dédiée dans certaines configurations ainsi qu’une seconde batterie.



Pour cette troisième génération, le Surface Book est encore une fois décliné en deux versions : avec un écran de 13,5 pouces ou de 15 pouces. Ses principales évolutions se trouvent à l’intérieur puisque l’esthétique de l’appareil ne change pas par rapport à la génération précédente. Le Surface Book 3 arrive en de nombreuses configurations (Intel Core i5 ou i7, de 8 à 32 Go de RAM et de 256 à 1To de stockage. Il embarque également de nouvelles cartes graphiques dont la très attendue Nvidia Quadro RTX 3000 pour les professionnels). Vous pouvez retrouver toutes les informations et spécifications matérielles du Surface Book 3 en vous rendant dans cet article.

Surface Book 3, à partir de 1799€

Si vous souhaitez acheter le Surface Book 3, il est disponible dès aujourd'hui dans de nombreux pays européens dont la France, la Belgique et la Suisse. Son prix de départ est fixé à 1799€ mais il peut monter jusqu’à 4149€ dans sa configuration la plus performante.

Surface Headphones 2, à partir de 279€

Un autre appareil de la gamme Surface est également mis en vente dès aujourd’hui. Il s’agit des Surface Headphones 2, un casque audio sans fil qui vient rejoindre la famille des accessoires audio avec les Surface Earbuds. L’appareil promet 20h d’autonomie dont 1h d’écoute en seulement 5 minutes de charge. Par rapport à la première génération, son isolation phonique a également été améliorée.