Surface Duo : les rendus officiels fuitent sur le Web !

Plusieurs rendus du Surface Duo destiné à l’opérateur américain AT&T ont « fuité » sur le Web. On peut y découvrir l’extérieur et l’intérieur de l’appareil ainsi qu’un aperçu des applications préinstallées.

Nous sommes nombreux à attendre impatiemment la sortie du Surface Duo sous Android. Normalement prévu pour cet automne, le smartphone pliable de Microsoft pourrait arriver ce mois-ci si l’on en croit de récentes rumeurs. En attendant, voici quelques nouveaux rendus qui nous donnent un meilleur aperçu du rendu final de l’appareil, bien que l’on connaissait déjà pratiquement tout de lui si ce n’est son prix.

Le capteur photo unique se confirme

Le bien connu Evan Blass a réussi à dégoter plusieurs images marketing du Surface Duo publiées sur son compte Patreon. Ces rendus auraient été envoyés par Microsoft à l’opérateur américain AT&T et montrent l’appareil en position ouverte et fermée. Ils laissent apparaître un capteur photo unique à l’intérieur de l’appareil et ce qui semble être un flash à droite de l’écran.





La barre de recherche de Google, et non celle de Bing ?

Côté interface, l’écran d’accueil nous donne un aperçu des widgets et applications qui devraient être préinstallées sur le téléphone. A gauche de l’écran, on peut y découvrir un widget horloge ainsi que la barre de recherche Google (et non Bing !), Cela est d’ailleurs étonnant mais il s’agit peut-être d’un prérequis pour que l’appareil soit approuvé par Google.

A droite, on y trouve les applications préinstallées par défaut sur le téléphone : Office, OneDrive, Calendrier, Play Store, YouTube, Actualités, LinkedIn, Teams, et Spotify. De plus, deux dossiers contenant d’autres applications de Microsoft et de Google sont affichés ainsi qu’un dossier spécial permettant d’ouvrir simultanément deux applications à la fois, l’un prenant place sur l’écran de gauche, l’autre sur l’écran de droite. Ici, il s’agit d’Edge et de OneNote. Je vous renvoie vers cet article très complet qui vous donne un aperçu du fonctionnement de son interface.

Au niveau caractéristiques, Evan Blass ne s’avance pas. Cependant, Zack Bowden nous avait déjà révélé précédemment que le Surface Duo devrait embarquer deux écrans de 5,6 pouces, un appareil photo de 11MP, un processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM et de 64 à 256 Go de stockage. Il ne reste plus qu'à attendre une chose : l'annonce de Microsoft qui lèvera le voile sur le prix de l'appareil et sa date de sortie.