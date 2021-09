Microsoft dévoile la Surface Pro 8 avec écran de 120 hz et Thunderbolt !

Vous attendiez des nouveautés majeures pour remplacer votre Surface Pro en fin de vie, ou tester l'expérience d'un PC tactile avec clavier détachable sous Windows 11 ? Microsoft vient d'officialiser lors de sa conférence la Surface Pro 8, et elle pourrait bien vous intéresser !



La conférence de Microsoft bat son plein, et comme l’on s’y attendait, la firme a dévoilé sa toute nouvelle Surface Pro 8 sous Windows 11. L’appareil, au look plus proche de la Surface Pro X que de la Surface Pro 7, intègre un écran de 13 pouces aux bords fins offrant un taux de rafraîchissement de 120hz. Celui-ci sera par défaut à 60hz pour économiser la batterie mais passera automatiquement à un taux de rafraichissement plus élevé en fonction de vos tâches, comme l'utilisation du stylet. Microsoft annonce d'ailleurs l'arrivée du Surface Slim Pen 2 rangé dans le clavier.

Enfin le Thunderbolt dans la gamme Surface Pro !

C’est une première pour la gamme Surface tout comme les deux ports Thunderbolt 4 qui seront présent sur la nouvelle Surface Pro 8. Voilà une fonctionnalité demandée depuis très longtemps par certains utilisateurs qui permettra d’étendre les possibilités du PC deux-en-un de Microsoft : connecter plusieurs écrans externes voire même profiter d'un GPU externe si vous avez besoin de puissance graphique.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, la Surface Pro 8 continue sa course à la puissance puisqu’elle intègre un processeur Intel de onzième génération (Core i5 ou i7 au choix). L’appareil promet également une autonomie théorique de 16 heures ce qui se révèle très correct vu l’écran plus gourmand en énergie. Côté stockage et mémoire, l’appareil embarque un SSD amovible offrant jusqu’à 1To de capacité et jusqu’à 32 Go de RAM.



Disponible dès le 28 octobre chez nous !

La Surface Pro 8 sera toujours livrée en deux coloris (aluminium ou noir). Il sera disponible chez nous dès le 28 octobre pour un tarif débutant à 1179€. N’oubliez pas qu’il faut ajouter à cela le prix du clavier Type Cover vendu séparément. Pour découvrir toutes les caractéristiques de l'appareil ou le précommander, je vous renvoie vers le Microsoft Store .