Le Surface Duo 2 sous Android 11 est officiel : toutes les nouveautés

Microsoft vient d’annoncer le Surface Duo 2, son nouveau « smartphone pliable » sous Android. Par rapport à la première version, le design est assez similaire, mais le nouvel appareil comble certains points que l’on pouvait reprocher au Surface Duo de première génération. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les annonces de la conférence de Microsoft en cliquant ici.

Une seconde génération encore plus aboutie

Le Surface Duo 2 est annoncé ! Tout comme l’appareil de première génération que j’avais eu le plaisir de tester, il s’agit d’un smartphone pliable sous Android. Pour cette seconde génération, toujours pas d’écran pliable mais deux écrans bien distincts de 5.8 pouces à 90hz chacun. On ne pourra donc pas encore vraiment en profiter en mode tablette puisqu’il n’intègre pas d’écran pliable. Cependant, l’appareil apporte de nombreuses améliorations par rapport au Surface Duo de première génération :

La prise en charge de la 5G et du NFC

Un processeur plus puissant

Une caméra frontale de 12MP et trois capteurs photos à l’arrière : ultra-large (16MP), large (12MP), zoom (12MP)

Une batterie de plus grande capacité

La possibilité de voir sur le côté latéral les notifications sans devoir ouvrir les écrans

Côté performances, le Surface Duo 2 intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 8 Go de RAM, et au choix 128, 256 Go et même 512 Go de stockage. Il offrira également la possibilité de charger le stylet Surface Slim Pen sans fil (en option) en le plaçant simplement sur l'appareil grâce au connecteur magnétique.

Disponible dès le 21 octobre chez nous !

Le Surface Duo 2 sera disponible en deux couleurs, le blanc que l’on pouvait déjà retrouver avec la première génération et un nouveau coloris noir semblable aux autres appareils de la gamme Surface comme la Pro 8. L’ajout de capteurs photo plus performants causera également une protubérance à l’arrière de l’appareil que certains jugeront peut-être comme moins esthétique. A voir lors de l’utilisation si cela s’avère gênant. Le principal reproche à mon sens est qu’il n’est plus totalement plat une fois posé en position ouverte devant soi.

Le Surface Duo sera livré avec Android 11 et disponible chez nous dès le 21 octobre. Si vous souhaitez le précommander ou découvrir toutes ses caractéristiques techniques, je vous renvoie vers le Microsoft Store . Notez que son tarif débute à 1599€ pour la version avec 128 Go, 1699€ pour la version 256 Go et 1899€ pour la version 256 Go.