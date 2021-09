Comment suivre en direct la conférence de Microsoft de ce 22 septembre ?

Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre et Microsoft va présenter dans quelques heures de nouveaux appareils de sa gamme Surface. Vous souhaitez voir l'événement en direct ? Vous êtes au bon endroit !

C’est aujourd’hui, le 22 septembre, que Microsoft a décidé de lever le voile sur de nouveaux appareils de la gamme Surface. Parmi ceux-ci, le Surface Duo 2, le smartphone pliable sous Android devrait être présenté lors de l’événement en témoigne la récente baisse de prix de l’appareil de première génération et la fuite concernant les capteurs photos.

Côté PC, la firme aurait également de nombreuses choses à montrer avec notamment la Surface Pro 8 qui a fait l’objet d’une fuite plus tôt cette semaine ou encore la Surface Go 3 dont on connait déjà de nombreuses caractéristiques. D’autres appareils pourraient également créer la surprise comme le Surface Book 4 qui pourrait complètement troquer son châssis.

Notons également que la sortie de Windows 11 aura lieu le 5 octobre prochain. Difficile de croire que Microsoft n'en profite pas pour parler de son nouveau système d'exploitation, et peut-être donner quelques informations inédites.

Comment regarder la présentation en direct ?

Si vous avez envie de suivre l’événement depuis chez vous, vous pouvez vous connecter sur cette page dès 17h (heure française). Microsoft va diffuser sa conférence en direct et Satya Nadella ainsi que Panos Panay devraient l'animer. Je ne manquerai pas de résumer toutes les annonces au cours de la soirée alors restez connectés sur MonWindows ! ;-)