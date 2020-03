L’application GitHub débarque sur Android et iOS

La plateforme GitHub, que possède Microsoft depuis 2018, a désormais droit à son application sur Android et iOS. Après avoir proposé la version Beta en test durant plusieurs mois, Microsoft vient de publier la version définitive de son application.

Si vous êtes développeur, vous ne pouvez pas ne pas connaître GitHub. Il s’agit probablement de la plateforme la plus importante qui héberge des projets Open Source. Il ne s’agit pas de sa seule fonction puisque GitHub permet également un contrôle d’accès et des fonctionnalités collaboratives : suivi de bugs, demandes de fonctionnalités, gestion des tâches, wiki,… Aujourd’hui, la plateforme a dépassé les 14 millions d’utilisateurs et plus de 35 millions de projets ont déjà été déposés. Ce n’est pas pour rien que Microsoft s’y est intéressée et l’a acheté pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars en 2018.

En novembre 2019, Microsoft avait annoncé la sortie d’une application GitHub pour iOS et Android. Une version Beta avait été rapidement publiée sur iOS et est arrivée quelques semaines plus tard sur Android. Désormais, elle semble suffisamment stable puisque la version définitive a été publiée cette nuit. L’application propose de nombreuses fonctionnalités :

Partager des commentaires sur une discussion relative à un projet

Parcourir et corriger les lignes de code de son projet

Parcourir les notifications et organiser ses tâches

...

Vous l’aurez compris, elle souhaite faire en sorte que vous puissiez suivre vos projets même si vous n’êtes connecté à votre PC. Pour télécharger l’application sur Android ou iOS, je vous renvoie ci-dessous. Il suffit de cliquer sur le bouton Apple App Store ou Google Play sous la description.