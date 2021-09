Surface Duo 2 : recharger le stylet sur le téléphone coûtera 65$

Le Surface Duo 2 Pen Cover, vous n’y aviez pas encore entendu parler ? Pourtant, il s’agit d’un accessoire obligatoire pour peu que vous souhaitiez recharger le stylet sur le téléphone. Explications.

Le Surface Duo 2 a été présenté ce mercredi, et pour beaucoup, il ne laisse pas indifférent. Il est vrai que par rapport à la première génération, le smartphone pliable de Microsoft comble beaucoup de défauts : appareil photo de bien meilleure qualité, possibilité de voir les notifications sans ouvrir le téléphone, meilleur processeur et batterie, nouveau coloris, stylet rechargeable sans fil… Hmmm, pas si vite ! Le stylet rechargeable est en option (130€) et il faudra ajouter 65$ de plus pour pouvoir en profiter pleinement. Vous me suivez toujours ?

Surface Duo 2 Pen Cover, un nouvel accessoire

Lors de sa conférence de ce 22 septembre, Microsoft a présenté le Surface Slim Pen 2 , son nouveau stylet qui pourra prendre place, en option, sur la Surface Pro 8 ou encore sur le Surface Duo 2. Oui, Microsoft a prévu sur son smartphone pliable un emplacement magnétique afin que le stylet puisse s’y connecter. Mieux encore, il pourra même être rechargé sans fil. Cependant, ce que la firme avait oublié de dire lors de la présentation, c’est que cet emplacement rechargeable n’est pas nativement prévu sur le téléphone. Non, il faudra équiper votre smartphone du « Surface Duo 2 Pen Cover » pour pouvoir en profiter.

Crédits image : Theverge

Disponible au prix de 65$, cette sorte de coque se clipse à l’avant du Surface Duo 2. Elle offre une protection au téléphone grâce à ses pare-chocs « Soft-Touch », déjà fournis avec le smartphone, à la différence qu’elle permet également de recharger le stylet. Si vous le cherchez sur le Microsoft Store ou ailleurs, vous ne le trouverez pas encore mais Microsoft a indiqué que le Surface Duo 2 Pen Cover sera disponible sur sa boutique en ligne le jour de la sortie du téléphone, à savoir le 21 octobre chez nous. Petite anecdote pour terminer : savez-vous combien coûte le Surface Duo 2 tout équipé dans sa configuration maximale ? 2094€. Ça commence à piquer, non ?