Surface Duo débarque en Belgique et Suisse & focus sur Surface Headphones 2+

Parallèlement à l’officialisation du Surface Laptop 4, Microsoft a également annoncé que son Surface Duo débarquait dans de nouveaux marchés dont la Belgique et la Suisse… La firme a également présenté le Surface Headphones 2+. Revenons un peu plus en détails sur ces annonces.

Surface Headphones 2+, un casque certifié pour Teams

Microsoft a profité de l’annonce de son Surface Laptop 4 pour présenter d’autres produits destinés au monde de l’entreprise. Commençons tout d’abord par le Surface Headphones 2+ qui n’est autre qu’une version professionnelle du casque Surface Headphones 2. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Cette version du casque diffère peu de la version classique d’un point de vue caractéristiques si ce n’est qu’elle peut être associée à un nouveau dongle sans fil, contournant complètement la connexion Bluetooth. Le but selon la firme : offrir une connexion plus stable et permettre aux utilisateurs de connaître l’état de connexion du casque au PC grâce à la couleur de la LED affichée sur le dongle. Le Surface Headphones 2+ est également certifié pour Microsoft Teams et offre pour l’occasion un bouton Teams dédié et des commandes d’appel synchronisées. Il est affiché en précommande à 329€ pour une livraison débutant le 11 mai.

Surface Duo débarque dans de nouveaux marchés pour les pros

Lancé aux Etats-Unis à l’automne dernier, le Surface Duo est disponible en France depuis le mois de février. La firme a désormais annoncé que son appareil pliable à double écran sous Android arriverait prochainement dans de nouveaux marchés en Europe. Plus précisément, il s’agit de l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Les utilisateurs situés dans ces pays pourront donc commander le « smartphone » plus facilement bien que le Microsoft Store FR permettait déjà une livraison dans d’autres pays européens.

Bien qu’il ne soit pas interdit aux particuliers de l’acheter, Microsoft cible avant tout le monde professionnel et le secteur éducatif avec son Surface Duo. Aucun changement de prix ne semble au programme puisqu’à l’heure où j’écris ces lignes, le prix de départ pour la version 128Go reste fixé à 1549€ chez nous… alors que le prix débute à 999$ HT Outre-Atlantique…